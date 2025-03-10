В Манчестер Сити летом будет революция. Пока что кадровая

Привычка – еще хуже, чем обязанность. В последние пять-семь лет «Манчестер Сити» настолько приучил всех к своему доминированию в чемпионате Англии, что нынешний кризис подопечных Хосепа Гвардиолы выдается чем-то из ряда вон выходящим.

Не иначе, как «все пропало» - именно так чаще всего можно охарактеризовать состояние дел пока еще действующего чемпиона Англии в нынешнем сезоне. Из Лиги чемпионов манкунианцы вылетели в первом же раунде плей-офф, а в АПЛ после 28 туров идут «лишь» на пятом месте, отставая от первого «Ливерпуля» на целых двадцать три очка.

Такое отставание не отыгрывается. И это понимают не только на «Энфилде», но и на «Этихаде». Гвардиола уже сейчас пытается строить команду на следующий сезон, проводя от матча к матчу серьезнейшую ротацию.

Похоже, на этот сезон каталонский тренер уже «забил». Не полностью, конечно, за попадание в Лигу чемпионов его команда, несомненно, будет бороться. Но не более того. Сейчас и для Гвардиолы, недавно продлившего контракт с «Сити» до конца сезона 2026/2027, и для клуба на первый план выходит вопрос стратегии, а не тактики.

То есть, нынешний неудачный сезон уже никто не будет пытаться спасти. Все в «Сити» будут пытаться строить команду ближайшего будущего. А поскольку момент для плавного, эволюционного строительства был утерян – нужно было подсуетится еще прошлым летом, - теперь придется заниматься революционным строительством. То есть, перед тем как что-то построить, придется что-то сломать.

Увы, это неизбежно. Драгоценное время утеряно, поэтому придется делать больно. Собственно, Гвардиола уже начал делать больно. Уже начал ломать.

Первой настоящей ласточкой в этой связи стал уход капитана команды Кайла Уокера. В принципе, от этого, не так давно молниеносного универсального защитника «Сити» хотел избавиться еще по окончании прошлого сезона. Уокер заметно сдал, и уже не вытягивал всю турнирную дистанцию.

Наверное, было бы не только правильно, но и чертовски красиво, если бы Кайл ушел после примерки чемпионской короны. Но, по всей видимости, Гвардиола не рискнул отпустить важного игрока, фактически одного из символов команды. Не рискнул – и прогадал. Пришлось отпускать в авральном режиме, в нынешнее зимнее трансферное окно, потому как Уокер действительно уже не тянет уровень АПЛ.

Однако, к сожалению для Гвардиолы и его поклонников, в «МанСити» сейчас практически полкоманды не тянут. Наученный горьким опытом, Хосеп в этот раз жеманничать не станет. По всеобщим заверениям британских СМИ, летом будет настоящий исход из «Этихада».

Понятное дело, что будет и входящая миграция. Но о будущих новичках команды Гвардиолы – как-нибудь в следующий раз. А в этот раз давайте поговорим о тех, кто наверняка по окончании нынешнего сезона покинет команду.

Начнем с голкипера. Эдерсон верой и правдой служил «Сити», и два-три года назад считался не только безоговорочным первым номером команды, но и одним из лучших вратарей в мире.

Однако в нынешнем сезоне бразилец заметно сдал. Казалось бы, 31 год для вратаря – сущие пустяки, но не в этом случае. Дошло до того, что Эдерсон потерял место в основе. И вместо него Пеп наигрывает Ортегу. Однако дело в том, что нынешнему фавориту Хосепа уже 32 года. То есть, скорее всего, и Ортега лишь промежуточный вариант, а летом «Сити» выйдет на трансферный рынок с целью покупки голкипера.

В защите тоже придется кое-кому указать на дверь. Уокеру уже указали. Но одним Кайлом дело не ограничится. Скорее всего, «Сити» избавится от Стоунза.

Гвардиола, вроде бы, не имеет никаких претензий к игровым качествам и характеристикам этого центрбека, но он уж слишком травматичен. В нынешнем сезоне на счету Джона всего шесть матчей. Остальное время он лечится.

Но больше всего грядущим летом пострадает от гнева Гвардиолы средняя линия. Если верить инсайдерам, то сразу шесть игроков середины поля рискуют покинуть «МанСити». В первую очередь речь идет о Де Брюйне, Макати и Нунесе.

С первым все понятно: многолетний лидер полузащиты «Сити», системообразующий игрок, как и Уокер, заметно постарел и уже не тянет прежний уровень. В конце нынешнего сезона у КДБ заканчивается срок соглашения с «горожанами», и пока что обе стороны не горят желанием продлевать этот срок.

Джеймс Макати, по заверениям знающих источников, просто оказался не готовым к требованиям Гвардиолы. Он просто не тянет уровень «Сити». И дело отнюдь не в возрасте, ведь парню всего 22 года. А вот относительно Матеуса Нунеса Гвардиола считает, что этот португалец не оправдывает вложенные в него щедрые деньги (62 миллиона евро).

Однако, окромя этой троицы, на выход могут направиться и еще трое полузащитников – Ковачич, Гюндоган и Бернарду Силва. Матео просто проигрывает конкуренцию не только Родри, но и недавно купленному Нико Гонсалесу.

Что касается Гюндогана, то тут дело в том же, что и с Де Брюйне: возраст. Илкаю уже 34 года, и какой бы светлой ни была его голова, его ноги за этой светлой головой уже все равно не успевают.

Что же касается Силвы, то в этом случае не все так однозначно. Португалец сейчас – один из лучших в команде. И если с ним тоже в ближайший «Юрьев день» захотят расстаться, то на его место придется покупать равноценную замену. А это будет стоить серьезных даже для шейхов денег.

Ну и вишенка на торте – Джек Грилиш. В свое время он приходил из «Виллы» за 120 миллионов долларов. Возможно, что лишь в том сезоне, когда «Сити» взял Лигу чемпионов, Грилиш принес серьезную пользу своей нынешней команде. Но вот в остальных сезонах – деньги на ветер.

Этот игрок атаки уже и сам забыл, когда последний раз забивал. Как и в случае с Нунесом, Гвардиола считает, что Грилиш не оправдал высокого доверия. И почти наверняка 29-летнему вингеру летом придется искать себе новое пристанище. Только вот кто позарится на дорогого, но неэффективного футболиста?

Не исключено, что ближе к концу текущего сезона «под раздачу» могут попасть и другие игроки, считающиеся пока что основными, и тогда можно лишь догадываться, каким будет облик у новой команды Хосепа Гвардиолы, невесть почему проворонившему время для эволюционного строительства.