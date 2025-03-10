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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 13:43 | Обновлено 10 марта 2025, 13:45
170
0

Бекназ АЛМАЗБЕКОВ: «Рад дебютировать за Рух в победном матче»

Вингер «Руха» прокомментировал победу над «Ингульцом»

10 марта 2025, 13:43 | Обновлено 10 марта 2025, 13:45
170
0
Бекназ АЛМАЗБЕКОВ: «Рад дебютировать за Рух в победном матче»
ФК Рух. Бекназ Алмазбеков

Киргизский вингер львовского «Руха» Бекназ Алмазбеков прокомментировал победу над «Ингульцом» (1:0) в матче 20-го тура УПЛ:

«Чувствую положительные эмоции, ведь команда одержала важную победу. Я очень рад, что дебютировал, и прекрасно, что «Рух» получил три очка. Конечно, хочется побеждать и играть как можно больше.

Мы пытались забить быстрый гол в первом тайме и вообще много атаковали, но не смогли выполнить тренерские установки. Во второй половине игры мы стали действовать увереннее и одной из причин этого была поддержка наших болельщиков.

Понравилась атмосфера на трибунах. В моменты таких эмоциональных побед хочется, чтобы трибуны были заполнены и разделяли с командой эту радость. Но все мы понимаем, что в Украине, к сожалению, идет война и есть ограничения на количество зрителей. Поэтому хочу посвятить эту победу всем нашим болельщикам – спасибо за поддержку».

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Бекназ Алмазбеков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Рух Львов Ингулец - Рух
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
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