Бекназ АЛМАЗБЕКОВ: «Рад дебютировать за Рух в победном матче»

Киргизский вингер львовского «Руха» Бекназ Алмазбеков прокомментировал победу над «Ингульцом» (1:0) в матче 20-го тура УПЛ:

«Чувствую положительные эмоции, ведь команда одержала важную победу. Я очень рад, что дебютировал, и прекрасно, что «Рух» получил три очка. Конечно, хочется побеждать и играть как можно больше.

Мы пытались забить быстрый гол в первом тайме и вообще много атаковали, но не смогли выполнить тренерские установки. Во второй половине игры мы стали действовать увереннее и одной из причин этого была поддержка наших болельщиков.

Понравилась атмосфера на трибунах. В моменты таких эмоциональных побед хочется, чтобы трибуны были заполнены и разделяли с командой эту радость. Но все мы понимаем, что в Украине, к сожалению, идет война и есть ограничения на количество зрителей. Поэтому хочу посвятить эту победу всем нашим болельщикам – спасибо за поддержку».