СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 марта

В понедельник, 10 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Лацио – Удинезе

1.77 – 3.92 – 5.12

22:00 Вест Хэм – Ньюкасл

3.30 – 3.61 – 2.24

22:00 Эспаньол – Жирона

3.19 – 3.27 – 2.52

КИБЕРСПОРТ

19:30 FALCONS – FURIA

1.57 – 2.44

19L30 G2 Esports – NaVi

2.12 – 1.75