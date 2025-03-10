Другие новости10 марта 2025, 04:31 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
10 марта 2025, 04:31 |
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В понедельник, 10 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Лацио – Удинезе
22:00 Вест Хэм – Ньюкасл
22:00 Эспаньол – Жирона
КИБЕРСПОРТ
19:30 FALCONS – FURIA
19L30 G2 Esports – NaVi
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