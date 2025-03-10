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10 марта 2025, 04:31 |
13
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

10 марта 2025, 04:31 |
13
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 10 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Лацио – Удинезе

Ggbet 1.77 – 3.92 – 5.12

22:00 Вест Хэм – Ньюкасл

Ggbet 3.30 – 3.61 – 2.24

22:00 Эспаньол – Жирона

Ggbet 3.19 – 3.27 – 2.52

КИБЕРСПОРТ

19:30 FALCONS – FURIA

Ggbet 1.57 – 2.44

19L30 G2 Esports – NaVi

Ggbet 2.12 – 1.75

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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