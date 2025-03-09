Англия09 марта 2025, 20:08 | Обновлено 09 марта 2025, 20:18
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ВИДЕО. Деклан Райс сравнял счет для Арсенала в матче против Ман Юнайтед
Вечером 9 марта проходит поединок 28-го тура Английской Премьер-лиги
09 марта 2025, 20:08 | Обновлено 09 марта 2025, 20:18
206
0
Вечером 9 марта в 18:30 проходит матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал» в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
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Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.
На 74-й минуте Деклан Райс сравнял счет для Арсенала в матче против Ман Юнайтед (1:1)
ГОЛ! 1:1. Деклан Райс, 74 мин
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