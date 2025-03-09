ВИДЕО. Деклан Райс сравнял счет для Арсенала в матче против Ман Юнайтед

Вечером 9 марта в 18:30 проходит матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал» в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.

На 74-й минуте Деклан Райс сравнял счет для Арсенала в матче против Ман Юнайтед (1:1)

ГОЛ! 1:1. Деклан Райс, 74 мин