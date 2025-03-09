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  4. ВИДЕО. Как Рома открыла счет в матче с Эмполи уже на 1-й минуте
Италия
09 марта 2025, 19:29 |
1100
0

ВИДЕО. Как Рома открыла счет в матче с Эмполи уже на 1-й минуте

Взятием ворот отличился Матиас Суле

09 марта 2025, 19:29 |
1100
0
ВИДЕО. Как Рома открыла счет в матче с Эмполи уже на 1-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Суле

В воскресенье, 9 марта, проходит матч 28-го утра Серии А между «Эмполи» и «Ромой».

Встречу принимает Карло Кастеллани в Эмполи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.

Уже на 1-й минуте матча счет открыл аргентинский вингер гостей Матиас Суле.

❗️ ВИДЕО. Как Рома открыла счет в матче с Эмполи уже на 1-й минуте

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Матиас Суле Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Эмполи видео голов и обзор Артем Довбик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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