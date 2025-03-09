В воскресенье, 9 марта, проходит матч 28-го утра Серии А между «Эмполи» и «Ромой».

Встречу принимает Карло Кастеллани в Эмполи.

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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.

Уже на 1-й минуте матча счет открыл аргентинский вингер гостей Матиас Суле.

❗️ ВИДЕО. Как Рома открыла счет в матче с Эмполи уже на 1-й минуте