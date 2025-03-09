Цифры и факты. Важнейшие события 20-го тура УПЛ
Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе
Наиболее важные цифры 20-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.
Общая беспроигрышная серия «Динамо» достигает 22-х матчей (+17=5), а гостевая – 10 (+7=3).
100-й раз выходит на поле в рядах киевлян Владислав Ванат (ЧУ – 71, КУ – 1, ЕК – 28).
ЛНЗ проводит 50-й матч в чемпионатах Украины (+17=12-21, 51-63).
«Сиреневые», которые потерпели 10-е поражение в этом сезоне, зарабатывают 3-ю «баранку» подряд в родных стенах (мячи 2-5) и повторяют личный антирекорд.
Илья Путря, совершивший первый «самострел» черкасщан в элитном дивизионе, становится автором 10-го автогола УПЛ-2024/25.
«Шахтер» делает 70-ю ничью дома, а «Кривбасс» – 90-ю в гостях.
Беспроигрышная и голевая серия дончан в поединках с криворожцами достигает 16 матчей (+14-2).
Оранжево-черные на своем поле не знают поражений и забивают 11 игр подряд (+9=2).
150-й матч в карьере проводит Дмитрий Ризнык (ЧУ – 117, КУ – 11, ЕК – 20, СУ – 2).
Артем Бондаренко, 3-й раз поразивший ворота «Кривбасса», становится автором 11000-го гола хозяев в чемпионатах Украины.
Юрий Вернидуб проводит 400-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера (102+298).
Глейкер Мендоса забивает 100-й мяч бело-красно-черных в элитном дивизионе при Юрии Вернидубе.
«Полесье» проводит 50-й матч в элитном дивизионе (+23=15-12, 67-47), в том числе 20-й под руководством Имада Ашура (+9=7-4, 28-17).
Житомиряне прерывают свою рекордную сухую серию – на 386-й минуте.
Алексей Гуцуляк, который 3-й раз поразил ворота «моряков» (2 гола – за «Полесье», 1 – за «Карпаты»), забивает 10-й мяч за зелено-желтых в чемпионатах Украины и повторяет клубный рекорд, принадлежащий Александру Назаренко.
«Черноморец» терпит 325-е поражение, повторяя антирекорд УПЛ «Ворсклы».
Одесситы пропускают в общем 11 игр подряд, а на чужих полях – 24, обновляя личный антирекорд.
«Моряки» реализовывают 8-й пенальти кряду.
«Заря» празднует 250-ю викторию в чемпионатах Украины.
Луганчане становятся авторами 70-й победы хозяев в УПЛ-2024/25.
Подопечные Младена Бартуловича одерживают 3-ю кряду победу в родных стенах (мячи 6-2).
Безничейная домашняя серия черно-бело-красных достигает 11 матчей (+6-5).
3-й раз поражает ворота «пивоваров» Петар Мичин.
«Оболонь» проводит 50-й поединок в УПЛ (+9=17-24, 30-72).
«Пивовары» терпят 10-е поражение в нынешнем чемпионате и прерывают свою рекордную гостевую беспроигрышную серию из 4-х матчей (+2=2).
«Александрия» 10-й раз в этом сезоне играет на «ноль».
«Колос» терпит 3-е поражение подряд (мячи 2-5).
Ковалевцы обходятся без голов в домашних баталиях с александрийцами 385 минут кряду.
Юрий Максимов проводит 70-й матч в чемпионатах Украины во главе «Ворсклы» (+27=22-21, 88-80).
«Карпаты» прерывают 4-матчевую гостевую проигрышную серию и 10-матчевую общую безничейную. Последний раз львовяне добывали очки на чужих полях 21 октября 2024-го – 1:0 с «Рухом», а подписывали мировую – 4 октября того же года – 0:0 дома с «Ингульцом».
«Львы» не забивают на выезде 340 минут кряду.
«Рух» 3-й раз подряд берет верх над «Ингульцом» (мячи 9–0).
Безголевая серия красно-желтых в поединках с желто-черными достигает 345 минут.
«Ингулец» проводит 10-й матч без забитых мячей в этом сезоне.
«Верес» терпит 100-е поражение в УПЛ.
Семен Вовченко, 2-й раз поразивший свои ворота, становится автором 7-го автогола красно-черных.
150-й матч в чемпионатах Украины проводит Владислав Кулач («Ворскла»), 50-й – Константин Вивчаренко, Эдуардо Герреро (оба – «Динамо»), Жунинью («Заря»), Данила Карась («Оболонь»), Илья Крупский («Ворскла») и Дмитрий Ледвий («Рух»), 1-й - Бекназ Алмазбеков («Рух»), Матеус Амарал («Александрия»), Анель Райс («Черноморец») и Иван Чабан («Карпаты»).
Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютируют Данила Бескоровайный («Полесье»), Илья Квасница и Олег Федор (оба – «Карпаты»).
5-й мяч в УПЛ забивают Остап Притула и Мухаррем Яшари, 1-й – Глейкер Мендоса (в 3-й игре).
В 4-й команде элиты открывает голевой счет Александр Андриевский («Полесье»), во 2-й – Владимир Шепелев («Александрия»).
2-й дубль в чемпионатах Украины делает Петар Мичин.
Константин Вивчаренко становится автором 350-го гола сезона-2024/25, Александр Андриевский забивает 200-й мяч хозяев, а Илья Путря - 150-й гостей.
4-й пенальти из 4-х реализовывает Денис Янаков.
5-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Яков Кинарейкин.
1-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Роман Волохатый (в 20-й игре).
35-й раз назначает пенальти арбитр из Киевской области Денис Шурман, в том числе 20-й – в ворота гостей.
Впервые удаляет игрока с поля тернополянин Олег Когут (в 5-м матче).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Самые интересные события 20-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
Майрис Бриедис высоко оценил Джея Опетаю