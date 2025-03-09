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Украина. Премьер лига
09 марта 2025, 14:16 | Обновлено 09 марта 2025, 14:34
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Цифры и факты. Важнейшие события 20-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

09 марта 2025, 14:16 | Обновлено 09 марта 2025, 14:34
91
0
Цифры и факты. Важнейшие события 20-го тура УПЛ
ФК Шахтер

Наиболее важные цифры 20-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

Общая беспроигрышная серия «Динамо» достигает 22-х матчей (+17=5), а гостевая – 10 (+7=3).

100-й раз выходит на поле в рядах киевлян Владислав Ванат (ЧУ – 71, КУ – 1, ЕК – 28).

ЛНЗ проводит 50-й матч в чемпионатах Украины (+17=12-21, 51-63).

«Сиреневые», которые потерпели 10-е поражение в этом сезоне, зарабатывают 3-ю «баранку» подряд в родных стенах (мячи 2-5) и повторяют личный антирекорд.

Илья Путря, совершивший первый «самострел» черкасщан в элитном дивизионе, становится автором 10-го автогола УПЛ-2024/25.

«Шахтер» делает 70-ю ничью дома, а «Кривбасс» – 90-ю в гостях.

Беспроигрышная и голевая серия дончан в поединках с криворожцами достигает 16 матчей (+14-2).

Оранжево-черные на своем поле не знают поражений и забивают 11 игр подряд (+9=2).

150-й матч в карьере проводит Дмитрий Ризнык (ЧУ – 117, КУ – 11, ЕК – 20, СУ – 2).

Артем Бондаренко, 3-й раз поразивший ворота «Кривбасса», становится автором 11000-го гола хозяев в чемпионатах Украины.

Юрий Вернидуб проводит 400-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера (102+298).

Глейкер Мендоса забивает 100-й мяч бело-красно-черных в элитном дивизионе при Юрии Вернидубе.

«Полесье» проводит 50-й матч в элитном дивизионе (+23=15-12, 67-47), в том числе 20-й под руководством Имада Ашура (+9=7-4, 28-17).

Житомиряне прерывают свою рекордную сухую серию – на 386-й минуте.

Алексей Гуцуляк, который 3-й раз поразил ворота «моряков» (2 гола – за «Полесье», 1 – за «Карпаты»), забивает 10-й мяч за зелено-желтых в чемпионатах Украины и повторяет клубный рекорд, принадлежащий Александру Назаренко.

«Черноморец» терпит 325-е поражение, повторяя антирекорд УПЛ «Ворсклы».

Одесситы пропускают в общем 11 игр подряд, а на чужих полях – 24, обновляя личный антирекорд.

«Моряки» реализовывают 8-й пенальти кряду.

«Заря» празднует 250-ю викторию в чемпионатах Украины.

Луганчане становятся авторами 70-й победы хозяев в УПЛ-2024/25.

Подопечные Младена Бартуловича одерживают 3-ю кряду победу в родных стенах (мячи 6-2).

Безничейная домашняя серия черно-бело-красных достигает 11 матчей (+6-5).

3-й раз поражает ворота «пивоваров» Петар Мичин.

«Оболонь» проводит 50-й поединок в УПЛ (+9=17-24, 30-72).

«Пивовары» терпят 10-е поражение в нынешнем чемпионате и прерывают свою рекордную гостевую беспроигрышную серию из 4-х матчей (+2=2).

«Александрия» 10-й раз в этом сезоне играет на «ноль».

«Колос» терпит 3-е поражение подряд (мячи 2-5).

Ковалевцы обходятся без голов в домашних баталиях с александрийцами 385 минут кряду.

Юрий Максимов проводит 70-й матч в чемпионатах Украины во главе «Ворсклы» (+27=22-21, 88-80).

«Карпаты» прерывают 4-матчевую гостевую проигрышную серию и 10-матчевую общую безничейную. Последний раз львовяне добывали очки на чужих полях 21 октября 2024-го – 1:0 с «Рухом», а подписывали мировую – 4 октября того же года – 0:0 дома с «Ингульцом».

«Львы» не забивают на выезде 340 минут кряду.

«Рух» 3-й раз подряд берет верх над «Ингульцом» (мячи 9–0).

Безголевая серия красно-желтых в поединках с желто-черными достигает 345 минут.

«Ингулец» проводит 10-й матч без забитых мячей в этом сезоне.

«Верес» терпит 100-е поражение в УПЛ.

Семен Вовченко, 2-й раз поразивший свои ворота, становится автором 7-го автогола красно-черных.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Владислав Кулач («Ворскла»), 50-й – Константин Вивчаренко, Эдуардо Герреро (оба – «Динамо»), Жунинью («Заря»), Данила Карась («Оболонь»), Илья Крупский («Ворскла») и Дмитрий Ледвий («Рух»), 1-й - Бекназ Алмазбеков («Рух»), Матеус Амарал («Александрия»), Анель Райс («Черноморец») и Иван Чабан («Карпаты»).

Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютируют Данила Бескоровайный («Полесье»), Илья Квасница и Олег Федор (оба – «Карпаты»).

5-й мяч в УПЛ забивают Остап Притула и Мухаррем Яшари, 1-й – Глейкер Мендоса (в 3-й игре).

В 4-й команде элиты открывает голевой счет Александр Андриевский («Полесье»), во 2-й – Владимир Шепелев («Александрия»).

ФК Полесье. Александр Андриевский (справа)

2-й дубль в чемпионатах Украины делает Петар Мичин.

Константин Вивчаренко становится автором 350-го гола сезона-2024/25, Александр Андриевский забивает 200-й мяч хозяев, а Илья Путря - 150-й гостей.

4-й пенальти из 4-х реализовывает Денис Янаков.

5-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Яков Кинарейкин.

1-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Роман Волохатый (в 20-й игре).

35-й раз назначает пенальти арбитр из Киевской области Денис Шурман, в том числе 20-й – в ворота гостей.

Впервые удаляет игрока с поля тернополянин Олег Когут (в 5-м матче).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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