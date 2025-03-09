Микель АРТЕТА: «Мы знаем сложность этого матча»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 28-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед»:

«То, как мы победили ПСВ, вдохновило всех, но, к сожалению, это уже в прошлом. Речь идет о том, что мы делаем сегодня, о подготовке к матчу против «МЮ» и попытке повторить наше великолепное выступление.

Наблюдая за игрой против «Реал Сосьедада», стало понятно, что «МЮ» способен показать действительно сильную игру и победить нас. Мы знаем о сложности матча и именно к этому готовимся».

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» состоится 9 марта в 18:30 по киевскому времени.