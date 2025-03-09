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Англия
09 марта 2025, 14:26 | Обновлено 09 марта 2025, 14:27
196
0

Рубен АМОРИМ: «Если честно, наша игра не становится гораздо лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от игры с «Арсеналом»

09 марта 2025, 14:26 | Обновлено 09 марта 2025, 14:27
196
0
Рубен АМОРИМ: «Если честно, наша игра не становится гораздо лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился ожиданиями от матча 28-го тура АПЛ против лондонского «Арсенала»:

«С точки зрения результатов, у нас все плохо. Игра также не слишком улучшается, если честно. Но хорошо то, что мы много учимся. Мы многое меняем, но вы этого не видите. Здесь, в Керрингтоне, мы хотим делать все так, как мы хотим. Я понимаю игроков и прокручиваю в голове, каким будет будущее команды. И это может быть действительно важным в следующем году, но есть также риск, когда вы планируете, делаете и думаете о будущем, вы должны обращать внимание на настоящее. А настоящее сейчас очень тяжелое, потому что результатов и игры нет.

В мелочах нашей игры я вижу улучшения. Это трудно заметить, но я это вижу. Я думаю, что в последних двух играх мы улучшили, например, то, как мы владеем мячом. Наши центральные защитники играют по-другому, более уверенно. И если они будут играть хорошо, наша команда будет играть лучше. Я думаю, что некоторые игроки совершенствуются индивидуально. Зиркзе, я думаю, улучшается, меняя немного свою позицию. Мы пытаемся найти лучшее место для Бруно, но иногда хочется, чтобы он был везде, поскольку он очень важен для нас.

Даже в матче с «Ипсвичем» мы пропустили гол, но продолжали играть так же, и я чувствую, что в этих мелких деталях команда немного больше верит в свои силы. Остальное, я думаю, трудно увидеть в этом сезоне. Это больше связано с тем, как мы тренируемся, с интенсивностью, и мы пытаемся найти способ улучшить команду».

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» состоится 9 марта в 18:30 по киевскому времени.

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Арсенал Рубен Аморим
Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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