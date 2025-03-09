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Турция
09 марта 2025, 09:46 | Обновлено 09 марта 2025, 10:53
327
0

«Он справляется просто замечательно». Реакция болельщиков на гол Зубкова

Александр Зубков забил первый гол за «Трабзонспор»

09 марта 2025, 09:46 | Обновлено 09 марта 2025, 10:53
327
0
«Он справляется просто замечательно». Реакция болельщиков на гол Зубкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

8 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Турции 2024/25 между командами «Трабзонспор» и «Хатайспор». В составе «Трабзонспора» сыграли Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов

На 42-й минуте встречи украинский вингер Трабзонспор» Александр Зубков отличился забитым мячом. Зубкова заменили на 67-й минуте, что вызвало недовольство болельщиков.

kenan çakır: Зубков наконец-то пробил, Вишча очень хорош, Хусейн супер, так держать.

sahnearkası: Хорошо, никто не играет по-мужски, кроме Зубкова и Арифа.

Volkan: Кроме Сикана Зубкова, Менди, Угуркана, Малхейро и Батагова пусть никто из них не останется в следующем году.

brobey61: На самом деле Зубков очень хорош, но при правильной игре он справляется просто замечательно.

avk2307: Но Назарина уже вместо него. Продали и все..

Cemil: Когда видишь такое предательство, как вывод из игры лучшего в команде Зубкова, то не остается ничего другого, как верить во фразу ОРГАНИЗОВАНОЕ ЗЛО.

Öztürk: Новое руководство с новым тренером должно продолжить с Угурканом, Мустафой, Батаговым, Зубковым и Сиканом, а остальных продать, когда поступит предложение. Им следует немедленно договориться с тренером, который любит играть с молодыми игроками из команды U-19.

Kaan Sevindik: Я не думаю, что Зубкова освистали, я думаю, что освистывание произошло из-за неправильной замены тренера. В остальном парень был лучшим в команде.

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Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан Трабзонспор Хатайспор чемпионат Турции по футболу реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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