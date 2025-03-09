«Он справляется просто замечательно». Реакция болельщиков на гол Зубкова
Александр Зубков забил первый гол за «Трабзонспор»
8 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Турции 2024/25 между командами «Трабзонспор» и «Хатайспор». В составе «Трабзонспора» сыграли Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов
На 42-й минуте встречи украинский вингер Трабзонспор» Александр Зубков отличился забитым мячом. Зубкова заменили на 67-й минуте, что вызвало недовольство болельщиков.
kenan çakır: Зубков наконец-то пробил, Вишча очень хорош, Хусейн супер, так держать.
sahnearkası: Хорошо, никто не играет по-мужски, кроме Зубкова и Арифа.
Volkan: Кроме Сикана Зубкова, Менди, Угуркана, Малхейро и Батагова пусть никто из них не останется в следующем году.
brobey61: На самом деле Зубков очень хорош, но при правильной игре он справляется просто замечательно.
avk2307: Но Назарина уже вместо него. Продали и все..
Cemil: Когда видишь такое предательство, как вывод из игры лучшего в команде Зубкова, то не остается ничего другого, как верить во фразу ОРГАНИЗОВАНОЕ ЗЛО.
Öztürk: Новое руководство с новым тренером должно продолжить с Угурканом, Мустафой, Батаговым, Зубковым и Сиканом, а остальных продать, когда поступит предложение. Им следует немедленно договориться с тренером, который любит играть с молодыми игроками из команды U-19.
Kaan Sevindik: Я не думаю, что Зубкова освистали, я думаю, что освистывание произошло из-за неправильной замены тренера. В остальном парень был лучшим в команде.
⚽ GOOOOOOOOOOOOLLL!!! #OLEKSANDRZUBKOV— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 8, 2025
⏱ 42’ Trabzonspor 1-1 Atakaş Hatayspor pic.twitter.com/ztWTZutrU8
Oleksandr Zubkov’un golüyle Atakaş Hatayspor karşısında skoru 1-1’e getiriyoruz 💪#TSvHTY pic.twitter.com/LJP9k2BTFA— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 8, 2025
⏱ 90' Karşılaşma sona erdi.— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 8, 2025
Trabzonspor 1-2 Atakaş Hatayspor #TSvHTY pic.twitter.com/XBGqnF2QTK
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