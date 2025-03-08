Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Ничего не знаем». Лидер Колоса рассказал об увольнениях в клубе
Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 21:13 |
252
0

«Ничего не знаем». Лидер Колоса рассказал об увольнениях в клубе

Цуриков пока не знает, кто будет работать с командой

08 марта 2025, 21:13 |
252
0
«Ничего не знаем». Лидер Колоса рассказал об увольнениях в клубе
ФК Колос

Один из лидеров «Колоса» Андрей Цуриков эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке 20 тура УПЛ с «Александрией», в котором команда уступила – 0:1:

«В таких противостояниях, как вчерашнее, не до зрелищности. На первом плане был результат, ведь мы пытаемся выкарабкаться со «дна» турнирной таблицы, а «горожане» еще не упустили шансов на чемпионство. Считаю, что «Колос» не заслуживал поражения. Мы хорошо изучили игру гостей, уже длительное время действующих в одинаковом стиле. Неудивительно, что за исключением забитого перед перерывом мяча гости считанные разы угрожали нашим воротам.

Хозяева также не могли похвастаться разнообразием в атаке, но все же Боливар должен был сравнивать счет, однако мяч просвистел у штанги. Наши последние неудачи можно объяснить тем, что у «Колоса» куда-то исчез креатив при завершении атак. Потому редко доходит дело до голевых моментов. Реализация, то вообще отдельная история.

Вчерашнее поражение привело к отставке тренерского штаба «Колоса». Пока еще сложно сказать, кто будет у руля команды. Больше конкретики появится послезавтра, когда после двух выходных приступим к подготовке к календарному матчу с ЛНЗ, который состоится 16 марта».

По теме:
Полузащитник Руха: «Мне оставалось попасть в пустые ворота»
Четвертьфиналиста Кубка Украины покинули два игрока
Заря одержала свою 250-ю победу в элитном дивизионе Чемпионата Украины
Колос Ковалевка Александр Поздеев Андрей Цуриков инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главный тренер одного из лидеров УПЛ покинет клуб после окончания сезона
Футбол | 08 марта 2025, 14:15 10
Главный тренер одного из лидеров УПЛ покинет клуб после окончания сезона
Главный тренер одного из лидеров УПЛ покинет клуб после окончания сезона

Финансовые возможности «Александрии» не позволяют удержать Руслана Ротаня

Костюк с разгромной победы стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 07 марта 2025, 22:24 7
Костюк с разгромной победы стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс
Костюк с разгромной победы стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс

Марта в двух сетах разобралась с Робин Монтгомери в 1/32 финала тысячника в США

Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
Бокс | 08.03.2025, 07:45
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 08.03.2025, 06:31
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Ноттингем Форест – Ман Сити – 1:0. Гвардиола в ужасе. Видео гола и обзор
Футбол | 08.03.2025, 20:42
Ноттингем Форест – Ман Сити – 1:0. Гвардиола в ужасе. Видео гола и обзор
Ноттингем Форест – Ман Сити – 1:0. Гвардиола в ужасе. Видео гола и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «О чем он вообще думал, когда принял такое решение в бою?»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «О чем он вообще думал, когда принял такое решение в бою?»
07.03.2025, 04:22
Бокс
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
08.03.2025, 00:43 2
Футбол
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
07.03.2025, 08:55 5
Футбол
Топовое усиление. Реал нацелился на трансферы 3 суперзвезд из АПЛ
Топовое усиление. Реал нацелился на трансферы 3 суперзвезд из АПЛ
06.03.2025, 20:08 2
Футбол
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
07.03.2025, 18:25 138
Футбол
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
06.03.2025, 16:56 11
Футбол
«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
07.03.2025, 07:15 3
Футбол
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
07.03.2025, 20:50 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем