«Ничего не знаем». Лидер Колоса рассказал об увольнениях в клубе

Один из лидеров «Колоса» Андрей Цуриков эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке 20 тура УПЛ с «Александрией», в котором команда уступила – 0:1:

«В таких противостояниях, как вчерашнее, не до зрелищности. На первом плане был результат, ведь мы пытаемся выкарабкаться со «дна» турнирной таблицы, а «горожане» еще не упустили шансов на чемпионство. Считаю, что «Колос» не заслуживал поражения. Мы хорошо изучили игру гостей, уже длительное время действующих в одинаковом стиле. Неудивительно, что за исключением забитого перед перерывом мяча гости считанные разы угрожали нашим воротам.

Хозяева также не могли похвастаться разнообразием в атаке, но все же Боливар должен был сравнивать счет, однако мяч просвистел у штанги. Наши последние неудачи можно объяснить тем, что у «Колоса» куда-то исчез креатив при завершении атак. Потому редко доходит дело до голевых моментов. Реализация, то вообще отдельная история.

Вчерашнее поражение привело к отставке тренерского штаба «Колоса». Пока еще сложно сказать, кто будет у руля команды. Больше конкретики появится послезавтра, когда после двух выходных приступим к подготовке к календарному матчу с ЛНЗ, который состоится 16 марта».