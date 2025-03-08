Англия08 марта 2025, 17:50 |
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Впереди еще 10 туров. Гвардиола уже повторил свой антирекорд в Ман Сити
Уже девять поражений в чемпионате
08 марта 2025, 17:50 |
426
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Манчестер Сити в матче чемпионата Англии проиграл Ноттингем Форест со счетом 0:1, потерпев уже девятое поражение в нынешнем сезоне АПЛ.
Это повторение антирекорда команды под руководства наставника Жузепа Гвардиолы, который проиграл девять матчей за весь чемпионат 2019/20.
При этом впереди у Манчестер Сити в этом сезоне еще десять туров.
Команда сейчас идет в топ-4, а испанский тренер ранее утверждал, что главная задача по итогам сезона – остаться в зоне Лиги чемпионов.
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