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  4. Впереди еще 10 туров. Гвардиола уже повторил свой антирекорд в Ман Сити
Англия
08 марта 2025, 17:50 |
426
0

Впереди еще 10 туров. Гвардиола уже повторил свой антирекорд в Ман Сити

Уже девять поражений в чемпионате

08 марта 2025, 17:50 |
426
0
Впереди еще 10 туров. Гвардиола уже повторил свой антирекорд в Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Манчестер Сити в матче чемпионата Англии проиграл Ноттингем Форест со счетом 0:1, потерпев уже девятое поражение в нынешнем сезоне АПЛ.

Это повторение антирекорда команды под руководства наставника Жузепа Гвардиолы, который проиграл девять матчей за весь чемпионат 2019/20.

При этом впереди у Манчестер Сити в этом сезоне еще десять туров.

Команда сейчас идет в топ-4, а испанский тренер ранее утверждал, что главная задача по итогам сезона – остаться в зоне Лиги чемпионов.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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