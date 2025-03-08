Александр РОМАНЧУК: «Делом показали, что мы – команда»

В матче 20-го тура УПЛ донецкий «Шахтер» принимал криворожский «Кривбасс». Игра закончилась вничью 1:1. Результат поединка и действия партнеров по команде прокомментировал защитник «Кривбасса» Александр Романчук.

– Александр, подведи итоги поединка.

– Если смотреть по ходу игры - я разочарован, ведь мы побеждали и, по моему мнению, хорошо играли в защите, имели все шансы побеждать в этой игре и оставлять ворота «сухими». Но это футбол, немного потеряли концентрацию на одну секунду и нам забили гол. Забываем эту игру и идем дальше. Будем разбирать следующего соперника и пытаться победить в следующем туре.

– Ты впервые в официальном матче сыграл со старта в паре из Конате. Как оценишь ваше взаимодействие?

– Мы с Конате тренируемся вместе, поэтому я не могу сказать, что у нас были проблемы с коммуникацией. Хочется поздравить Бакари, потому что это была первая игра для него в этом году в составе, это немаловажный момент для него. Я старался максимально поддержать его. Думаю, что мы сыграли хорошо, потому такой счет.

– Психологически сейчас уже легче после первых весенних матчей?

– Я понимаю, что нам нужно реабилитироваться после двух поражений, потому что было много критики по делу. В первую очередь хотелось доказать себе и всем, что мы разобрались, проанализировали ошибки. Вышли на поле и делом показали, что мы – команда.