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  4. Таловеров в старте. Опубликованы составы на матч Плимут – Шеффилд Уэнсдей
Чемпионшип
08 марта 2025, 16:12 |
195
0

Таловеров в старте. Опубликованы составы на матч Плимут – Шеффилд Уэнсдей

Поединок 36-го тура английского Чемпионшипа состоится 8 марта в 17:00

08 марта 2025, 16:12 |
195
0
Таловеров в старте. Опубликованы составы на матч Плимут – Шеффилд Уэнсдей
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

8 марта состоится матч 36-го тура английского Чемпионшипа, в котором сыграют «Плимут» и «Шеффилд Уэнсдей».

Поединок пройдет на стадионе «Хоум Парк» в Плимуте, начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Защитник хозяев Максим Таловеров выйдет на поле с первых минут.

«Плимут» набрал 30 баллов и занимает 23-е, предпоследнее, место в турнирной таблице. В активе «Шеффилд Уэнсдей» – 45 очков, клуб разместился на 13-й позиции.

Стартовые составы на матч Плимут – Шеффилд Уэнсдей

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чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Плимут Шеффилд Уэнсдей стартовые составы Максим Таловеров
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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