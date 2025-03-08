Таловеров в старте. Опубликованы составы на матч Плимут – Шеффилд Уэнсдей

8 марта состоится матч 36-го тура английского Чемпионшипа, в котором сыграют «Плимут» и «Шеффилд Уэнсдей».

Поединок пройдет на стадионе «Хоум Парк» в Плимуте, начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Защитник хозяев Максим Таловеров выйдет на поле с первых минут.

«Плимут» набрал 30 баллов и занимает 23-е, предпоследнее, место в турнирной таблице. В активе «Шеффилд Уэнсдей» – 45 очков, клуб разместился на 13-й позиции.

Стартовые составы на матч Плимут – Шеффилд Уэнсдей