Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Ингулец – Рух

8 марта состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся «Ингулец» (Петрово) и львовский «Рух».

Команды сыграют на «Арене Львов», начало поединка – в 15:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. «Ингулец» набрал 12 баллов и занимает 16-е, последнее, место в турнирной таблице. В активе «Руха» – 23 очка, клуб разместился на девятой позиции.

Стартовые составы на матч Ингулец – Рух