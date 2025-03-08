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  4. Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Ингулец – Рух
Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 14:55 |
116
0

Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Ингулец – Рух

Поединок 20-го тура чемпионата Украины состоится 8 марта в 15:30

08 марта 2025, 14:55 |
116
0
Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Ингулец – Рух
УПЛ

8 марта состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся «Ингулец» (Петрово) и львовский «Рух».

Команды сыграют на «Арене Львов», начало поединка – в 15:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. «Ингулец» набрал 12 баллов и занимает 16-е, последнее, место в турнирной таблице. В активе «Руха» – 23 очка, клуб разместился на девятой позиции.

Стартовые составы на матч Ингулец – Рух

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Рух Львов Ингулец - Рух стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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