Президент ЮКСА объяснил уход Махнева, подозреваемого в договорняках

Президент ФК ЮКСА Сергей Лесник рассказал об уходе из клуба опытного украинского защитника Дмитрия Махнева, подозреваемого в «договорняках».

– И напоследок. Махнева попросили из команды все же потому, что матчем 18-го тура Первой лиги группы между Викторией и ЮКСА (5:1) предметно заинтересовался Комитет этики и честной игры УАФ?

– Я вам скажу так: ЮКСА никак не работала и не будет работать с судьями, мы не советуем даже нашим игрокам делать ставки на какие-либо спортивные события, мы не стимулируем никак другие команды, мол, «отберите очки у наших конкурентов, а мы отблагодарим». Все это – не об ЮКСА. Никакой кулуарщины.

Но есть немало людей, у которых позиция жизненная противоположная. Это раковая опухоль всего украинского футбола. Пока она не будет удалена, проблемы будут и дальше. Речь об инвестициях в наш футбол, прежде всего.

Вот я помню другой матч с Викторией, когда мы сыграли вничью (речь об игре девятого тура, 1:1). В игре против Виктории у нас украли два очка. Был вопиющий момент, когда не поставили чистый пенальти за фол против Парагвая. Зато назначили пенальти в наши ворота при счете 1:0 в пользу ЮКСА. И что? Журналистское сообщество почему-то на такие прецеденты не реагирует...

– Есть же контрольно-дисциплинарный комитет. Орган влиятельнее любого спортивного новостного ресурса.

– Да. Мы настаивали на том, чтобы судья той игры (Виталий Маляр) проходил тест на полиграфе. Хотя месяц творилось что-то непонятное: вечно ему какие-то обстоятельства и причины мешали - то ТЦК, то еще что-то. В конце концов он на детекторе лжи все же дал показания. После чего нам сказали: выводы, результат тестирования вы увидите после того, на каких матчах в будущем этот арбитр будет работать.

Ну и что мы увидели? Судил он матчи Второй лиги. Правильное решение? Нет. Его нужно было уволить, отстранить от футбола. Штраф выписать очень серьезный.

– Так что же по Махневу?

– Он проходил два теста на детекторе, после чего мы расторгли с ним трудовое соглашение. Почему и по каким причинам? Извините, но это конфиденциальная информация.