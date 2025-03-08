Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент ЮКСА объяснил уход Махнева, подозреваемого в договорняках
Украина. Первая лига
08 марта 2025, 09:13 |
281
0

Президент ЮКСА объяснил уход Махнева, подозреваемого в договорняках

Сергей Лесник заявил, что это конфиденциальная информация

08 марта 2025, 09:13 |
281
0
Президент ЮКСА объяснил уход Махнева, подозреваемого в договорняках
ФК ЮКСА. Дмитрий Махнев

Президент ФК ЮКСА Сергей Лесник рассказал об уходе из клуба опытного украинского защитника Дмитрия Махнева, подозреваемого в «договорняках».

– И напоследок. Махнева попросили из команды все же потому, что матчем 18-го тура Первой лиги группы между Викторией и ЮКСА (5:1) предметно заинтересовался Комитет этики и честной игры УАФ?

– Я вам скажу так: ЮКСА никак не работала и не будет работать с судьями, мы не советуем даже нашим игрокам делать ставки на какие-либо спортивные события, мы не стимулируем никак другие команды, мол, «отберите очки у наших конкурентов, а мы отблагодарим». Все это – не об ЮКСА. Никакой кулуарщины.

Но есть немало людей, у которых позиция жизненная противоположная. Это раковая опухоль всего украинского футбола. Пока она не будет удалена, проблемы будут и дальше. Речь об инвестициях в наш футбол, прежде всего.

Вот я помню другой матч с Викторией, когда мы сыграли вничью (речь об игре девятого тура, 1:1). В игре против Виктории у нас украли два очка. Был вопиющий момент, когда не поставили чистый пенальти за фол против Парагвая. Зато назначили пенальти в наши ворота при счете 1:0 в пользу ЮКСА. И что? Журналистское сообщество почему-то на такие прецеденты не реагирует...

– Есть же контрольно-дисциплинарный комитет. Орган влиятельнее любого спортивного новостного ресурса.

– Да. Мы настаивали на том, чтобы судья той игры (Виталий Маляр) проходил тест на полиграфе. Хотя месяц творилось что-то непонятное: вечно ему какие-то обстоятельства и причины мешали - то ТЦК, то еще что-то. В конце концов он на детекторе лжи все же дал показания. После чего нам сказали: выводы, результат тестирования вы увидите после того, на каких матчах в будущем этот арбитр будет работать.

Ну и что мы увидели? Судил он матчи Второй лиги. Правильное решение? Нет. Его нужно было уволить, отстранить от футбола. Штраф выписать очень серьезный.

– Так что же по Махневу?

– Он проходил два теста на детекторе, после чего мы расторгли с ним трудовое соглашение. Почему и по каким причинам? Извините, но это конфиденциальная информация.

По теме:
ШИЩЕНКО: «Был такой промежуток времени, когда мы закрыли Зарю»
БАРТУЛОВИЧ: «Очень важна для нас победа. Оболонь хорошо стартовала»
Поздеев сказал все, что думает о Засухе после ухода из Колосса
Сергей Лесник Дмитрий Махнев ЮКСА Тарасовка чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вулверхэмптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 08 марта 2025, 10:02 0
Вулверхэмптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 8 марта в 22:00 по Киеву

Магучих успешно прошла квалификацию в прыжках в высоту на ЧЕ-2025
Другие виды | 07 марта 2025, 13:43 0
Магучих успешно прошла квалификацию в прыжках в высоту на ЧЕ-2025
Магучих успешно прошла квалификацию в прыжках в высоту на ЧЕ-2025

Катерина Табашник и Юлия Чумаченко не сумели пробиться в финальный раунд

Джима и Дмитренко с чистой стрельбой не попали в топ-20 спринта этапа КМ
Биатлон | 07.03.2025, 20:40
Джима и Дмитренко с чистой стрельбой не попали в топ-20 спринта этапа КМ
Джима и Дмитренко с чистой стрельбой не попали в топ-20 спринта этапа КМ
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 марта
Футбол | 07.03.2025, 15:49
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 марта
Де Брюйне и Манчестер Сити: возможно, пришла пора прощаться
Футбол | 08.03.2025, 08:46
Де Брюйне и Манчестер Сити: возможно, пришла пора прощаться
Де Брюйне и Манчестер Сити: возможно, пришла пора прощаться
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топовое усиление. Реал нацелился на трансферы 3 суперзвезд из АПЛ
Топовое усиление. Реал нацелился на трансферы 3 суперзвезд из АПЛ
06.03.2025, 20:08 2
Футбол
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
06.03.2025, 20:15 279
Футбол
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
06.03.2025, 14:47 2
Футбол
ВИДЕО. Как форвард Кривбасса спас команду в матче против Шахтера на 90-й
ВИДЕО. Как форвард Кривбасса спас команду в матче против Шахтера на 90-й
06.03.2025, 20:53
Футбол
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
07.03.2025, 18:25 125
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
07.03.2025, 09:04 3
Бокс
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
07.03.2025, 08:36
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»
Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»
07.03.2025, 02:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем