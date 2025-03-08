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Украина. Первая лига
08 марта 2025, 04:12 | Обновлено 08 марта 2025, 05:00
48
0

Металлург попрощался с хавбеком и взял на просмотр двух футболистов

Сергей Машталир и Антон Байдал на просмотре, Тимофей Хуссин перешел в Тростянец

08 марта 2025, 04:12 | Обновлено 08 марта 2025, 05:00
48
0
Металлург попрощался с хавбеком и взял на просмотр двух футболистов
ФК Металлург. Тимофей Хуссин

Запорожский Металлург распрощался с еще одним игроком из пятерки, выставленной на трансфер в конце прошлого года.

Тимофей Хусин покинул команду из Запорожья, его новым клубом стал Тростянец, клуб Второй лиги.

В первой части текущего сезона 22-летний полузащитник принял участие в шести матчах за Металлург.

Ранее сообщалось, что запорожскую команду также покинули Денис Курилец и Андрей Следзевский.

Металлург пригласил на просмотр двух игроков. В расположение команды прибыли Сергей Машталир и Антон Байдал.

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Металлург Запорожье трансферы Тростянец Сергей Машталир Антон Байдал просмотр игроков Первая лига Украины Вторая лига Украины Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
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