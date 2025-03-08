Украина. Первая лига08 марта 2025, 04:12 | Обновлено 08 марта 2025, 05:00
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Металлург попрощался с хавбеком и взял на просмотр двух футболистов
Сергей Машталир и Антон Байдал на просмотре, Тимофей Хуссин перешел в Тростянец
08 марта 2025, 04:12 | Обновлено 08 марта 2025, 05:00
48
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Запорожский Металлург распрощался с еще одним игроком из пятерки, выставленной на трансфер в конце прошлого года.
Тимофей Хусин покинул команду из Запорожья, его новым клубом стал Тростянец, клуб Второй лиги.
В первой части текущего сезона 22-летний полузащитник принял участие в шести матчах за Металлург.
Ранее сообщалось, что запорожскую команду также покинули Денис Курилец и Андрей Следзевский.
Металлург пригласил на просмотр двух игроков. В расположение команды прибыли Сергей Машталир и Антон Байдал.
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