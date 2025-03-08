Металлург попрощался с хавбеком и взял на просмотр двух футболистов

Запорожский Металлург распрощался с еще одним игроком из пятерки, выставленной на трансфер в конце прошлого года.

Тимофей Хусин покинул команду из Запорожья, его новым клубом стал Тростянец, клуб Второй лиги.

В первой части текущего сезона 22-летний полузащитник принял участие в шести матчах за Металлург.

Ранее сообщалось, что запорожскую команду также покинули Денис Курилец и Андрей Следзевский.

Металлург пригласил на просмотр двух игроков. В расположение команды прибыли Сергей Машталир и Антон Байдал.