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Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 03:51 | Обновлено 08 марта 2025, 04:37
164
0

Футболисты Полесья не получат премиальные за победу над Черноморцем

Буткевич будет выплачивать премии только за победу на командами из топ-8

08 марта 2025, 03:51 | Обновлено 08 марта 2025, 04:37
164
0
Футболисты Полесья не получат премиальные за победу над Черноморцем
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Футболисты житомирского «Полесья», несмотря на уверенную победу над одесским «Черноморцем» (3:1), не получат премиальных за этот матч 20-го тура УПЛ.

Президент клуба Геннадий Буткевич принял решение премировать команду только за победы над соперниками из топ-8 УПЛ. Поскольку одесситы пока не входят в эту группу, игроки житомирского клуба останутся без финансового поощрения.

По информации источника, этот подход введен в клубе со второй части сезона. Причины такого решения могут быть разными – от желания рационально распределять бюджет до стимулирования команды бороться именно с сильнейшими соперниками.

Средний размер премиальных в Полесье составляет примерно 15 тысяч долларов на команду. Житомирская команда занимает 4-е место УПЛ, имея 34 очка после 20 матчей.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Черноморец премиальные Геннадий Буткевич Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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