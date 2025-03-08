Футболисты Полесья не получат премиальные за победу над Черноморцем

Футболисты житомирского «Полесья», несмотря на уверенную победу над одесским «Черноморцем» (3:1), не получат премиальных за этот матч 20-го тура УПЛ.

Президент клуба Геннадий Буткевич принял решение премировать команду только за победы над соперниками из топ-8 УПЛ. Поскольку одесситы пока не входят в эту группу, игроки житомирского клуба останутся без финансового поощрения.

По информации источника, этот подход введен в клубе со второй части сезона. Причины такого решения могут быть разными – от желания рационально распределять бюджет до стимулирования команды бороться именно с сильнейшими соперниками.

Средний размер премиальных в Полесье составляет примерно 15 тысяч долларов на команду. Житомирская команда занимает 4-е место УПЛ, имея 34 очка после 20 матчей.