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08 марта 2025, 04:10 |
146
0

ФОТО. Как дочь Шацких проводит время с Шапаренко. Сладкая жизнь

Дочь легенды Динамо поделилась фотографией

08 марта 2025, 04:10 |
146
0
ФОТО. Как дочь Шацких проводит время с Шапаренко. Сладкая жизнь
Instagram. Кристина Шацких

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко проводит время с любимой, а Кристина Шацких поделилась новыми кадрами в соцсетях.

Дочь легендарного динамовца живёт в Киеве и не покинула парня даже после начала полномасштабной войны рф против Украины.

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Кристина, владелица собственного бренда одежды, часто публикует фото в Instagram и Telegram.

На этот раз она показала селфи с подругами – возлюбленными Дячука и Ваната, домашнего питомца, стильный образ за рулём и романтический момент с Шапаренко.

Хотя пара не выкладывает совместных снимков, фанаты узнали Николая по татуировкам.

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фото Динамо Киев Максим Шацких lifestyle Николай Шапаренко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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