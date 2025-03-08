ФОТО. Как дочь Шацких проводит время с Шапаренко. Сладкая жизнь

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко проводит время с любимой, а Кристина Шацких поделилась новыми кадрами в соцсетях.

Дочь легендарного динамовца живёт в Киеве и не покинула парня даже после начала полномасштабной войны рф против Украины.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кристина, владелица собственного бренда одежды, часто публикует фото в Instagram и Telegram.

На этот раз она показала селфи с подругами – возлюбленными Дячука и Ваната, домашнего питомца, стильный образ за рулём и романтический момент с Шапаренко.

Хотя пара не выкладывает совместных снимков, фанаты узнали Николая по татуировкам.