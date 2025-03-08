На этой неделе во Франкфурте-на-Майне состоялась 50-я генеральная ассамблея Ассоциации европейских лиг, посвященная 20-летию организации.

Мероприятие, организованное Deutsche Fußball Liga (Германия), собрало представителей 40 национальных футбольных лиг из 34 стран и руководителей ведущих футбольных организаций для обсуждения ключевых вопросов развития европейского футбола.

Делегация Украинской Премьер-лиги, получившая членство в Ассоциации европейских лиг в 2009 году, во главе с президентом УПЛ Евгением Диким провела ряд двусторонних встреч с руководством ведущих европейских футбольных лиг, в том числе английской Премьер-лиги, испанской DFL и других.

УПЛ выразила благодарность всем европейским лигам, которые продолжают поддерживать украинский футбол в эти сверхсложные времена. Также были финализированы предварительные договоренности по поддержке украинского профессионального футбола в будущем.

Важной частью генеральной ассамблеи стало проведение выборов в Совет директоров и избрание президента и вице-президента ассоциации на следующий четырехлетний цикл (2025–2029).

В результате голосования новоизбранным президентом Ассоциации европейских лиг стал Клаудиус Шефер (Швейцарская футбольная лига), а Матио Морейюль (Английская Премьер-лига) занял должность вице-президента. В Совет директоров вошли представители Бельгии, Дании, Испании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Шотландии и Словакии.

Украинская Премьер-лига приветствовала иностранных коллег с избранием на должности и сообщила, что остается уверенной в единстве и укреплении представительства интересов национальных лиг на международной арене.

ФОТО. Представители УПЛ приняли участие в генассамблее Ассоциации европейских лиг