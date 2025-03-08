Л. Киченок / Кенин – Панова / Шибахара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
8 марта украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 1-м раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) сыграют против тандема Александра Панова / Эна Шибахара (Япония). Поединок начнется 5-м запуском на Stadium 5 после игры Сафиуллин – Музетти. Ориентировочное время начала игры – 02:55 по Киеву.
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Это будет первая встреча тандемов.
Победительницы противостояния во 2-м круге встретятся либо с Янь Синьюй / У Фансень, либо с Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.
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