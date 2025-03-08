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  4. Л. Киченок / Кенин – Панова / Шибахара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 марта 2025, 02:40 |
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Л. Киченок / Кенин – Панова / Шибахара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

08 марта 2025, 02:40 |
30
0
Л. Киченок / Кенин – Панова / Шибахара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

8 марта украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1-м раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) сыграют против тандема Александра Панова / Эна Шибахара (Япония). Поединок начнется 5-м запуском на Stadium 5 после игры Сафиуллин – Музетти. Ориентировочное время начала игры – 02:55 по Киеву.

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Это будет первая встреча тандемов.

Победительницы противостояния во 2-м круге встретятся либо с Янь Синьюй / У Фансень, либо с Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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