Марта Костюк – Робин Монтгомери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
7 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 24) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Во 2-м раунде украинка сыграет против Робин Монтгомери (США, WTA 107). Поединок пройдет 1-м запуском на Stadium 4. Ориентировочное время начала игры – 21:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в 1/16 финала сыграет либо против Кэролайн Доулхайд, либо против Евы Лис.
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І вболіваємо за чудову тенісистку Марту Костюк! 🎾❤️ А вона, без сумніву, захоплюється силою і міцним характером хлопців-гірників! ⚒️ 😊