Марта Костюк – Робин Монтгомери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 24) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Робин Монтгомери (США, WTA 107). Поединок пройдет 1-м запуском на Stadium 4. Ориентировочное время начала игры – 21:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/16 финала сыграет либо против Кэролайн Доулхайд, либо против Евы Лис.

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