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WTA
07 марта 2025, 21:10 | Обновлено 07 марта 2025, 22:17
4925
21

Марта Костюк – Робин Монтгомери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

07 марта 2025, 21:10 | Обновлено 07 марта 2025, 22:17
4925
21
Марта Костюк – Робин Монтгомери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

7 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 24) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Робин Монтгомери (США, WTA 107). Поединок пройдет 1-м запуском на Stadium 4. Ориентировочное время начала игры – 21:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/16 финала сыграет либо против Кэролайн Доулхайд, либо против Евы Лис.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 21
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Orion-V
Є!
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+1
mevast
Перевіряє Марта сітку на міцність.
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+1
C.Пеклов
1 сет добре! Так би й 2 сет.
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+1
chevars
Понтова Монгомері, але сира. Все зробила за Марту. Як тут не згадати смеш з волея у сітку з 3...4 метрів. Але і Марті слід подякувати за солідну, рівну гру без психів під час матчу
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0
Vitaly Kozak
Ну що ж - швидко порівняно.Може й Девіс з Аванесян швидко розбереться і встигнемо до 12-ої на цьому корті за Даяною повболівати.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр Науменко
З перемогою! Головне без нервів і жодної подвійної.
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0
C.Пеклов
молодець,.взяла себе в руки й спокійно довела матч до перемоги!
Ответить
0
mevast
Молодчинка. Але не бачити тобі овального кабінету.
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0
chevars
У Марти сьогодні та ж помилка, що і в Ангели учора, не може перебити троса за низького відскока
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0
C.Пеклов
Почалися проблеми у Марти,незрозумілі помилки...
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0
chevars
Американка - міцна дівчина, подача на рівні 170 міль. Але є й зворотний бік цієї медалі, подвійні й аути. Марті важкувато приймати першу подачу, якщо вона вдається. Але треба пристосовуватися 
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0
ptolemeus
Кост' юк зе бест
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0
chevars
Правильний колір прикиду у Марти. По перше -не маркий, по друге, має маскувальний характер. Бо червоний, жовтий, білий легко помітні  на фоні стінки корту. Може, це й невеликий фактор, але в динаміці і втомленості призведе до помилки  у визначенні  місця суперниці.
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0
Показать Скрыть 2 ответа
mevast
Невимушено легко. Роби так, щоб Трамп не образився.
Ответить
0
chevars
Подарувала суперниця Марті брейк, тепер тримати рівняння, захистити його
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-1
Олександр Науменко
На фоні ніякої американки і Марта виглядає не дуже, в тенісному плані.
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-2
Nba37
Мачи американок, Трамп собака сдал Украину, поклоняется пукину
Ответить
-2
❤️ДЕ СХОДИТЬ СОНЦЕ☀️
Є речі, які не змінюються:
🌄Сонце сходить на Сході України.
🧡🖤Шахтар вічний суперник Динамо.
🇺🇦А Київ залишається нашим прадавнім центром. Ми ненавидимо ДК, але сам Київ шануємо як колиску усього Слов'янського світу! 😊
І вболіваємо за чудову тенісистку Марту Костюк! 🎾❤️ А вона, без сумніву, захоплюється силою і міцним характером хлопців-гірників! ⚒️ 😊
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-3
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