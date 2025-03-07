В пятницу, 7 марта, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором встретились «Колос» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Колос» в Ковалевке.

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На 43-й минуте гости открыли счет противостояния. В воротах ковалевцев отличился полузащитник Владимир Шепелев, для которого этот гол стал первым после зимнего перехода из киевского «Динамо».

ВИДЕО. Первый гол звездного новичка. Александрия забила Колосу