ВИДЕО. Первый гол звездного новичка. Александрия забила Колосу
На 43-й минуте забитым мячом отличился Владимир Шепелев
В пятницу, 7 марта, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором встретились «Колос» и «Александрия».
Команды играют на стадионе «Колос» в Ковалевке.
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На 43-й минуте гости открыли счет противостояния. В воротах ковалевцев отличился полузащитник Владимир Шепелев, для которого этот гол стал первым после зимнего перехода из киевского «Динамо».
ВИДЕО. Первый гол звездного новичка. Александрия забила Колосу
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