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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 16:19 | Обновлено 07 марта 2025, 16:21
294
0

ВИДЕО. Первый гол звездного новичка. Александрия забила Колосу

На 43-й минуте забитым мячом отличился Владимир Шепелев

07 марта 2025, 16:19 | Обновлено 07 марта 2025, 16:21
294
0
ВИДЕО. Первый гол звездного новичка. Александрия забила Колосу
ФК Александрия. Владимир Шепелев

В пятницу, 7 марта, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором встретились «Колос» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 43-й минуте гости открыли счет противостояния. В воротах ковалевцев отличился полузащитник Владимир Шепелев, для которого этот гол стал первым после зимнего перехода из киевского «Динамо».

ВИДЕО. Первый гол звездного новичка. Александрия забила Колосу

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Владимир Шепелев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Александрия видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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