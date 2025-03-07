Защитник Буковины: «Команда уже выходит на финишную прямую»

«Буковина» проходит третий этап подготовки ко второй части сезона. Первый команда провела в Черновцах, а второй и третий – на Закарпатье. О ходе тренировочного процесса рассказал защитник «Буковины» Дмитрий Шинкаренко.

– Дмитрий, расскажи, в каком режиме команда работает на втором закарпатском сборе и чем он отличается от первого?

– На втором закарпатском сборе мы работаем в режиме двукратных тренировок. На самом деле он мало чем отличается от предыдущего этапа подготовки на Закарпатье, ведь нас также ожидает большое количество контрольных матчей, но на этом сборе внимание в основном акцентируется на тактико-технических упражнениях. Сейчас продолжаем активно готовиться к грядущим спаррингам, которые, я уверен, будут очень интересны.

– Как оценишь функциональную готовность как команды в целом, так и свою?

– Команда уже выходит на финишную прямую. Мы активно тренируемся больше месяца, потому находимся в хорошем функциональном состоянии. У нас еще достаточно времени, чтобы набрать нужные физические кондиции и хорошо подготовиться ко второй части сезона, которая стартует важным кубковым матчем против «Виктории».

– «Буковина» провела уже немалое количество спаррингов в течение этого подготовительного периода. Что, по-твоему, команде удалось хорошо, а над чем нужно еще поработать?

– В некоторых спаррингах мы играли с высокой линией обороны, и нам это удавалось неплохо реализовывать в свою пользу. Хотя были спарринги, где мы допускали ошибки, играя с высокой линией, но мы работаем над тем, чтобы она лучше функционировала и приносила максимальную пользу команде.

– 8 марта «Буковину» ожидают два контрольных матча подряд. Какие задачи перед футболистами ставит тренерский штаб на эти спарринги?

– Наработать связи и коалиции, чтобы это эффективно работало в чемпионате. Да и вообще получить физическую нагрузку, набрать игровую форму, чтобы подойти к рестарту сезона в полной готовности.

– До кубкового противостояния с «Викторией» осталось меньше месяца. Держите ли в голове этот поединок, готовясь на Закарпатье?

– Обо всей команде сказать точно не могу, но я лично не думаю сейчас об этом матче. Сейчас я сконцентрирован на том, чтобы каждый день эффективно выполнять свою работу на сборах. Все мои мысли направлены на качественную подготовку к началу весенней части сезона, а все остальное – буду думать потом.