Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Увольнение пресс-секретаря. В Милане подставили главного тренера
Италия
07 марта 2025, 15:20 | Обновлено 07 марта 2025, 15:30
603
0

Увольнение пресс-секретаря. В Милане подставили главного тренера

Франсишку Эмпиш разослал журналистам слова недовольства от Сержиу Консейсау

07 марта 2025, 15:20 | Обновлено 07 марта 2025, 15:30
603
0
Увольнение пресс-секретаря. В Милане подставили главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-секретарь итальянского «Милана» Франсишку Эмпиш разослал журналистам сообщение о том, что главный тренер Сержиу Консейсау недоволен условиями в клубе.

В сообщении были приведены слова Сержиу о его шоке от состояния инфраструктуры «Милана» и физической подготовки команды. Также говорилось об отсутствии поддержки со стороны руководства клуба для команды и тренерского штаба.

Кроме того, отмечалось, что у клуба нет четкого направления спортивного развития.

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау был шокирован этими заявлениями своего пресс-секретаря и опроверг всю информацию, которая поступила к журналистам от Эмпиша.

В клубе провели внутреннее расследование, после чего Франсишку Эмпиш признал свою ошибку и объявил об уходе из клуба.

«Я хочу извиниться за имиджевый ущерб, нанесенный клубу. Опубликованная информация содержит многочисленные ошибки и неточности, в частности относительно отношений между членами команды, тренерским штабом и руководством.

Это не реальное положение вещей, а лишь мои предположения без каких-либо фактических оснований», – заявил Эмпиш в своем обращении.

По теме:
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
ВИДЕО. Футболист сборной Украины раскрыл пол будущего ребенка. Красиво
«Он - лучший». Итальянский журналист поставил Довбика выше Лукаку
чемпионат Италии по футболу Серия A Сержиу Консейсау Милан
Александр Сильченко Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Бокс | 07 марта 2025, 08:36 0
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»

Промоутер подготовил большое будущее для Джея Опетаи

ФОТО. Жене футболиста сборной Украины предложили встречаться за деньги
Футбол | 07 марта 2025, 03:58 7
ФОТО. Жене футболиста сборной Украины предложили встречаться за деньги
ФОТО. Жене футболиста сборной Украины предложили встречаться за деньги

Анастасия Конопля показала интересное предложение

Экс-футболист Динамо будет играть в чемпионате беларуси
Футбол | 07.03.2025, 15:53
Экс-футболист Динамо будет играть в чемпионате беларуси
Экс-футболист Динамо будет играть в чемпионате беларуси
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
Футбол | 07.03.2025, 08:55
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
Шахтер согласовал трансфер Алиссона. Сегодня игрок вылетит в Украину
Футбол | 07.03.2025, 09:42
Шахтер согласовал трансфер Алиссона. Сегодня игрок вылетит в Украину
Шахтер согласовал трансфер Алиссона. Сегодня игрок вылетит в Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
06.03.2025, 17:33 1
Футбол
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
05.03.2025, 18:45 2
Футбол
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
05.03.2025, 19:03 2
Бокс
Реал может избавиться от Анчелотти. Карло нашел себе уже новый клуб
Реал может избавиться от Анчелотти. Карло нашел себе уже новый клуб
05.03.2025, 23:29 3
Футбол
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
06.03.2025, 00:06 3
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
07.03.2025, 09:04 2
Бокс
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
05.03.2025, 19:58 4
Бокс
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
05.03.2025, 20:33 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем