Увольнение пресс-секретаря. В Милане подставили главного тренера

Пресс-секретарь итальянского «Милана» Франсишку Эмпиш разослал журналистам сообщение о том, что главный тренер Сержиу Консейсау недоволен условиями в клубе.

В сообщении были приведены слова Сержиу о его шоке от состояния инфраструктуры «Милана» и физической подготовки команды. Также говорилось об отсутствии поддержки со стороны руководства клуба для команды и тренерского штаба.

Кроме того, отмечалось, что у клуба нет четкого направления спортивного развития.

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау был шокирован этими заявлениями своего пресс-секретаря и опроверг всю информацию, которая поступила к журналистам от Эмпиша.

В клубе провели внутреннее расследование, после чего Франсишку Эмпиш признал свою ошибку и объявил об уходе из клуба.

«Я хочу извиниться за имиджевый ущерб, нанесенный клубу. Опубликованная информация содержит многочисленные ошибки и неточности, в частности относительно отношений между членами команды, тренерским штабом и руководством.

Это не реальное положение вещей, а лишь мои предположения без каких-либо фактических оснований», – заявил Эмпиш в своем обращении.