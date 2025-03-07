Увольнение пресс-секретаря. В Милане подставили главного тренера
Франсишку Эмпиш разослал журналистам слова недовольства от Сержиу Консейсау
Пресс-секретарь итальянского «Милана» Франсишку Эмпиш разослал журналистам сообщение о том, что главный тренер Сержиу Консейсау недоволен условиями в клубе.
В сообщении были приведены слова Сержиу о его шоке от состояния инфраструктуры «Милана» и физической подготовки команды. Также говорилось об отсутствии поддержки со стороны руководства клуба для команды и тренерского штаба.
Кроме того, отмечалось, что у клуба нет четкого направления спортивного развития.
Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау был шокирован этими заявлениями своего пресс-секретаря и опроверг всю информацию, которая поступила к журналистам от Эмпиша.
В клубе провели внутреннее расследование, после чего Франсишку Эмпиш признал свою ошибку и объявил об уходе из клуба.
«Я хочу извиниться за имиджевый ущерб, нанесенный клубу. Опубликованная информация содержит многочисленные ошибки и неточности, в частности относительно отношений между членами команды, тренерским штабом и руководством.
Это не реальное положение вещей, а лишь мои предположения без каких-либо фактических оснований», – заявил Эмпиш в своем обращении.
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