Стало известно, какая у Карпат кадровая ситуация перед матчем с Шахтером
Некоторые игроки не смогут сыграть в следующем туре
Как стало известно Sport.ua, в центральном матче 21-го тура УПЛ «Карпаты» – «Шахтер» у львовян могут быть кадровые проблемы.
По имеющейся информации, точно «зелено-белым» не поможет травмированный Владимир Адамюк, под вопросом участие Дениса Мирошниченко и Тимура Стецькова, которые не избежали респираторного заболевания и пропускали календарный поединок с «Ворсклой».
Зато помогут львовянам испанец Альварес после дисквалификации и Амбросий Чачуа, который не ездил в Полтаву по уважительной причине: накануне матча он стал отцом.
Сейчас «Карпаты» занимают 6-е место в УПЛ, набрав 28 очков, и с «Шахтером» сыграют во Львове 11 марта.
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