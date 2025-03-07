Стало известно, какая у Карпат кадровая ситуация перед матчем с Шахтером

Как стало известно Sport.ua, в центральном матче 21-го тура УПЛ «Карпаты» – «Шахтер» у львовян могут быть кадровые проблемы.

По имеющейся информации, точно «зелено-белым» не поможет травмированный Владимир Адамюк, под вопросом участие Дениса Мирошниченко и Тимура Стецькова, которые не избежали респираторного заболевания и пропускали календарный поединок с «Ворсклой».

Зато помогут львовянам испанец Альварес после дисквалификации и Амбросий Чачуа, который не ездил в Полтаву по уважительной причине: накануне матча он стал отцом.

Сейчас «Карпаты» занимают 6-е место в УПЛ, набрав 28 очков, и с «Шахтером» сыграют во Львове 11 марта.