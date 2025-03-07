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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 14:30 |
388
0

Стало известно, какая у Карпат кадровая ситуация перед матчем с Шахтером

Некоторые игроки не смогут сыграть в следующем туре

07 марта 2025, 14:30 |
388
0
Стало известно, какая у Карпат кадровая ситуация перед матчем с Шахтером
УПЛ

Как стало известно Sport.ua, в центральном матче 21-го тура УПЛ «Карпаты» – «Шахтер» у львовян могут быть кадровые проблемы.

По имеющейся информации, точно «зелено-белым» не поможет травмированный Владимир Адамюк, под вопросом участие Дениса Мирошниченко и Тимура Стецькова, которые не избежали респираторного заболевания и пропускали календарный поединок с «Ворсклой».

Зато помогут львовянам испанец Альварес после дисквалификации и Амбросий Чачуа, который не ездил в Полтаву по уважительной причине: накануне матча он стал отцом.

Сейчас «Карпаты» занимают 6-е место в УПЛ, набрав 28 очков, и с «Шахтером» сыграют во Львове 11 марта.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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