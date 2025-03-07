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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 14:27 | Обновлено 07 марта 2025, 14:34
164
0

Колос – Александрия. Стали известны стартовые составы

Матч 20-го тура УПЛ начнется в 15:30

07 марта 2025, 14:27 | Обновлено 07 марта 2025, 14:34
164
0
Колос – Александрия. Стали известны стартовые составы
ФК Колос

В пятницу, 7 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Колос» (Ковалевка) и «Александрия».

Поединок пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова. Наставники команд определились со стартовыми составами.

«Колос» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 18 баллов. В активе «Александрии» – 41 очко, клуб разместился на второй позиции.

Стартовые составы на матч Колос – Александрия:

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Александрия стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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