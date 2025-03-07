Колос – Александрия. Стали известны стартовые составы
Матч 20-го тура УПЛ начнется в 15:30
В пятницу, 7 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Колос» (Ковалевка) и «Александрия».
Поединок пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.
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Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова. Наставники команд определились со стартовыми составами.
«Колос» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 18 баллов. В активе «Александрии» – 41 очко, клуб разместился на второй позиции.
Стартовые составы на матч Колос – Александрия:
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