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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 12:53 | Обновлено 07 марта 2025, 13:01
79
0

Хозяева забили 11 000-й мяч в чемпионатах Украины

Автором юбилейного гола стал Артем Бондаренко

07 марта 2025, 12:53 | Обновлено 07 марта 2025, 13:01
79
0
Хозяева забили 11 000-й мяч в чемпионатах Украины
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Гол 24-летнего полузащитника горняков Артема Бондаренко в матче с «Кривбассом» (1:1) стал 11 000-м для хозяев в чемпионатах Украины. Наибольшее количество мячей на своем поле забили «Шахтер» – 1192, «Динамо» – 1148, «Днепр» – 665, «Карпаты» – 539, «Черноморец» – 533, «Ворскла» – 527 и «Таврия» – 517.

А список лучших домашних бомбардиров УПЛ возглавляют Сергей Ребров – 75 голов, Максим Шацких – 67, Андрей Воробей – 65, Александр Гайдаш – 64, Евгений Селезнев – 63 и Жуниор Мораес – 62. К слову, юбилейным оказался и гол венесуэльского хавбека криворожцев Глейкера Мендосы – 100-м для «Кривбасса» в УПЛ при Юрии Вернидубе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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