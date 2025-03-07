Хозяева забили 11 000-й мяч в чемпионатах Украины

Гол 24-летнего полузащитника горняков Артема Бондаренко в матче с «Кривбассом» (1:1) стал 11 000-м для хозяев в чемпионатах Украины. Наибольшее количество мячей на своем поле забили «Шахтер» – 1192, «Динамо» – 1148, «Днепр» – 665, «Карпаты» – 539, «Черноморец» – 533, «Ворскла» – 527 и «Таврия» – 517.

А список лучших домашних бомбардиров УПЛ возглавляют Сергей Ребров – 75 голов, Максим Шацких – 67, Андрей Воробей – 65, Александр Гайдаш – 64, Евгений Селезнев – 63 и Жуниор Мораес – 62. К слову, юбилейным оказался и гол венесуэльского хавбека криворожцев Глейкера Мендосы – 100-м для «Кривбасса» в УПЛ при Юрии Вернидубе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ