Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вернидуб провел 400-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 12:33 | Обновлено 07 марта 2025, 12:45
113
0

Вернидуб провел 400-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера

В чемпионатах Украины Вернидуб выступал за два клуба, тренировал – также два

07 марта 2025, 12:33 | Обновлено 07 марта 2025, 12:45
113
0
Вернидуб провел 400-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб в поединке с «Шахтером» (1:1) провел 400-й матч в чемпионатах Украины, как игрок и тренер. 102 встречи он отыграл в УПЛ в рядах запорожского «Металлурга» и «Торпедо», а в 298 поединках руководил действиями «Зари» и «Кривбасса» с тренерского мостика.

К слову, на сегодняшний день список тех, кто покорил рубеж в 400 игр в любом качестве, насчитывает 12 фамилий. Пальму первенства среди тренеров держит Мирон Маркевич – 622 матча. Среди футболистов чаще других появлялся на поле Александр Шовковский – 426 раз. Он же является рекордсменом по формуле «игрок+тренер» – 474.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 400 матчей в чемпионатах Украины в любом качестве (игрок, тренер) (на 06.03.2025)

Клубы

Матчи

Игрок

Тренер

Всего

И

Т

1.

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь, Карпаты,

622

-

622

Кривбасс, Металлург З,

Металлист, Днепр

2.

Николай ПАВЛОВ

Днепр, Динамо, Таврия

548

-

548

Ильичевец, Ворскла

3.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

Динамо

474

426

48

4.

Владимир ШАРАН

Динамо, Днепр, Карпаты,

Закарпатье, Александрия,

471

206

265

Александрия

Карпаты, Минай

5.

Руслан РОТАНЬ

Днепр, Динамо

Александрия

441

375

66

6.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер, Динамо

432

-

432

7.

Василий САЧКО

Таврия, Волынь, Кривбасс,

Ворскла

426

260

166

Ворскла

8.

Руслан КОСТЫШИН

Арсенал, Днепр, Кривбасс

Колос

424

359

65

9.

Олег ШЕЛАЕВ

Заря, Шахтер, Днепр,

412

412

-

Металлург Д, Кривбасс,

Металлист

10.

Вячеслав ЧЕЧЕР

Кривбасс, Металлург Д,

410

410

-

Карпаты, Заря,

11.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

Карпаты, Шахтер, Металлург З,

Карпаты

407

400

7

Таврия, Волынь, Закарпатье

12.

Юрий ВЕРНИДУБ

Металлург З, Торпедо

Заря, Кривбасс

400

102

298

И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.

По теме:
Автогол Вовченко. Левый Берег вышел вперед в поединке с Вересом
Владимир БРАЖКО: «Мне не важно, на кого записали этот гол»
Левый Берег – Верес. Видео голов и обзор (обновляется)
цифры и факты Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
Футбол | 07 марта 2025, 07:15 1
«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова

«Рома» с минимальным счетом одолела «Атлетик» Бильбао

«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
Футбол | 07 марта 2025, 08:55 2
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика

Экс-игрок киевского «Динамо» прокомментировал скандальную ситуацию

Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Бокс | 07.03.2025, 08:36
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Сергей РЕБРОВ: «Меня никто не приглашал, я сам спросил, можно ли приехать»
Футбол | 07.03.2025, 12:48
Сергей РЕБРОВ: «Меня никто не приглашал, я сам спросил, можно ли приехать»
Сергей РЕБРОВ: «Меня никто не приглашал, я сам спросил, можно ли приехать»
Шахтер согласовал трансфер Алиссона. Сегодня игрок вылетит в Украину
Футбол | 07.03.2025, 09:42
Шахтер согласовал трансфер Алиссона. Сегодня игрок вылетит в Украину
Шахтер согласовал трансфер Алиссона. Сегодня игрок вылетит в Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
06.03.2025, 00:06 3
Футбол
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
05.03.2025, 19:03 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
06.03.2025, 08:26 7
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
06.03.2025, 07:50 2
Бокс
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
06.03.2025, 20:15 275
Футбол
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
06.03.2025, 09:00 20
Футбол
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
05.03.2025, 18:45 2
Футбол
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
05.03.2025, 17:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем