Вернидуб провел 400-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера

Юрий Вернидуб в поединке с «Шахтером» (1:1) провел 400-й матч в чемпионатах Украины, как игрок и тренер. 102 встречи он отыграл в УПЛ в рядах запорожского «Металлурга» и «Торпедо», а в 298 поединках руководил действиями «Зари» и «Кривбасса» с тренерского мостика.

К слову, на сегодняшний день список тех, кто покорил рубеж в 400 игр в любом качестве, насчитывает 12 фамилий. Пальму первенства среди тренеров держит Мирон Маркевич – 622 матча. Среди футболистов чаще других появлялся на поле Александр Шовковский – 426 раз. Он же является рекордсменом по формуле «игрок+тренер» – 474.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 400 матчей в чемпионатах Украины в любом качестве (игрок, тренер) (на 06.03.2025)

Клубы Матчи Игрок Тренер Всего И Т 1. Мирон МАРКЕВИЧ Волынь, Карпаты, 622 - 622 Кривбасс, Металлург З, Металлист, Днепр 2. Николай ПАВЛОВ Днепр, Динамо, Таврия 548 - 548 Ильичевец, Ворскла 3. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо Динамо 474 426 48 4. Владимир ШАРАН Динамо, Днепр, Карпаты, Закарпатье, Александрия, 471 206 265 Александрия Карпаты, Минай 5. Руслан РОТАНЬ Днепр, Динамо Александрия 441 375 66 6. Мирча ЛУЧЕСКУ Шахтер, Динамо 432 - 432 7. Василий САЧКО Таврия, Волынь, Кривбасс, Ворскла 426 260 166 Ворскла 8. Руслан КОСТЫШИН Арсенал, Днепр, Кривбасс Колос 424 359 65 9. Олег ШЕЛАЕВ Заря, Шахтер, Днепр, 412 412 - Металлург Д, Кривбасс, Металлист 10. Вячеслав ЧЕЧЕР Кривбасс, Металлург Д, 410 410 - Карпаты, Заря, 11. Александр ЧИЖЕВСКИЙ Карпаты, Шахтер, Металлург З, Карпаты 407 400 7 Таврия, Волынь, Закарпатье 12. Юрий ВЕРНИДУБ Металлург З, Торпедо Заря, Кривбасс 400 102 298

И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.