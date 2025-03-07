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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 12:07 |
115
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Александрия

7 марта в 15:30 состоится матч 20-го тура УПЛ

07 марта 2025, 12:07 |
115
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Александрия
УПЛ

В пятницу, 7 марта, в 15:30 состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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