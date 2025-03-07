Легендарные перформансы. Лунин дважды в топ-3 лучших игр киперов в ЛЧ
Выше украинца – только Мануэль Нойер
Статистический портал Sofascore после первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25 обновил рейтинг лучших выступлений вратарей в турнире.
Первое место в ранжире сохранил за собой голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер. Его игру в 2008 году с «Порту», когда он еще выступал за «Шальке-04», портал оценил максимальными 10 баллами.
Второе и третье место в рейтинге занимает украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин. Его прошлогодние выступления в матчах с «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» были оценены соответственно в 9,7 и 9,6 баллов.
Вот как выглядит топ-10 рейтинга лучших выступлений вратарей в Лиге чемпионов по версии Sofascore:
Сообщалось, что Алиссон повторил достижение Лунина в Лиге чемпионов.
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