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Лига чемпионов
07 марта 2025, 10:46 | Обновлено 07 марта 2025, 10:47
390
0

Легендарные перформансы. Лунин дважды в топ-3 лучших игр киперов в ЛЧ

Выше украинца – только Мануэль Нойер

07 марта 2025, 10:46 | Обновлено 07 марта 2025, 10:47
390
0
Легендарные перформансы. Лунин дважды в топ-3 лучших игр киперов в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Статистический портал Sofascore после первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25 обновил рейтинг лучших выступлений вратарей в турнире.

Первое место в ранжире сохранил за собой голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер. Его игру в 2008 году с «Порту», когда он еще выступал за «Шальке-04», портал оценил максимальными 10 баллами.

Второе и третье место в рейтинге занимает украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин. Его прошлогодние выступления в матчах с «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» были оценены соответственно в 9,7 и 9,6 баллов.

Вот как выглядит топ-10 рейтинга лучших выступлений вратарей в Лиге чемпионов по версии Sofascore:

Сообщалось, что Алиссон повторил достижение Лунина в Лиге чемпионов.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Лига чемпионов рейтинг SofaScore
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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