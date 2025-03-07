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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 09:41 | Обновлено 07 марта 2025, 10:00
487
1

«Вы точно хотите чемпионство?» Реакция фанатов на матч Шахтер – Кривбасс

«Шахтер» потерял важные очки

07 марта 2025, 09:41 | Обновлено 07 марта 2025, 10:00
487
1
«Вы точно хотите чемпионство?» Реакция фанатов на матч Шахтер – Кривбасс
ФК Шахтер

В матче 20-го тура УПЛ «Шахтер» во Львове принимал «Кривбасс». Матч закончился вничью, что ударило по чемпионским амбициям «Шахтера».

Счет в матче открыл «Кривбасс» на 57-й минуте. Забитым мячом отметился Мендоза. «Шахтер» сравнял счет благодаря голу Бондаренко на 67-й минуте.

В 19-м туре «Динамо» сыграло вничью с «Ворсклой», что позволило «Шахтеру» сократить отставание от киевского клуба. Но осечка в матче с «Кривбассом» снова увеличило разницу до 10 очков. Болельщики не сдерживали своих эмоций.

Iurii: 1:1 - ну надеюсь все согласны, что это не футбол???.... Одни – просто «автобус» поставили, а другие – навешивать, навешивать, пока сами не повесились!

Jur Mor: С учетом автогола ЛНЗ, похоже, что Бог за Динамо.

Карина: Верила в победу. Ничья – даже хорошо, как для такого матча. Первый тайм был, мягко говоря, так себе: потери мяча на ровном месте, оборона где-то в поисках смысла жизни. Нам уже могли забить на 16-17 минуте, но, как сказал комментатор: «повезло» – то есть просто чудом спаслись. Мендоза в первом тайме творил какие-то магические ритуалы с мячом – то потеряет, то подарит сопернику. Вернидуб сначала терпел, но потом понял, что дипломатия здесь не поможет и начал громко объяснять правила игры. И знаете что? Помогло! Во втором тайме – о, чудо! – Мендоза убил! Значит, в перерыве Вернидуб провел очень доходчивую лекцию, после которой Мендоза подумал: "Лучше забью, чем еще раз это услышу!" Второй тайм был уже лучше – исправились, пытались навязывать борьбу, но, к сожалению, пропустили. А последние минуты – это просто американские горки. Ну, а под конец был явный фол на Сосе, но судья, похоже, сегодня играл в составе Шахтера, так что свистнуть забыл... или просто не захотел.

ani_solomiа: Спасибо Кривбассу от имени Динамо.

Illia Filippov: На самом деле хорошо выглядели весь поединок, хорошо собравшийся после двух поражений. Мендоза – топ просто, и он не только в атаке был неплохой, а многое когда отрабатывал в обороне и даже Дибанго страховал, это прям бросилось в глаза. Ну и вся команда респект, дожали ничью, успехов.

паша: вы точно хотите чемпионство?

Руслан: У меня вопрос… мы потратили огромные деньги на игроков…. А толку вообще не.

Alex: Пушич - худший тренер за все время,что я смотрю Родную команду(а это с 2003 года).

Дима: Моментов много, но реализация хромает.

Олег: Самое время сказать спасибо Пушичу, приглашать нового специалиста, доигрывать до бронзы, наигрывать состав на перспективу 2025-2026 на ЛЧ 26-27. Иначе летим в тупик....

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Шахтер Донецк Шахтер - Кривбасс Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Юрий Вернидуб Марино Пушич Артем Бондаренко реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: Telegram
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Комментарии 1
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kotofej1964
Ус лышал сегодня от одного болельщика слова и полностью с ними соглашусь. Он сказал "Если бы у Пушича был тот материал, который в распоряжении Вернидуба, то Кривбас сейчас телепался бы где-то в зоне вылета, а он бы только рассказывал на прессухах, что играли отлично, просто не повез0ло с реализацией."
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