Источник: известно, вызовут ли Ярмоленко в сборную Украины в марте

Правый вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко будет вызван в ряды национальной сборной Украины на мартовские матчи Лиги наций, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, на позицию правого вингера в предварительном списке Сергея Реброва есть только 2 футболиста: Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков. Александр Зубков лишь недавно восстановился от повреждения, поэтому его тренерский штаб пока решил не вызывать.

Стоит отмечать, что Андрей Ярмоленко пропустил несколько матчей сборной Украины осенью.

В сезоне 2024/25 Андрей Ярмоленко провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.