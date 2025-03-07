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  4. Источник: известно, вызовут ли Ярмоленко в сборную Украины в марте
Лига наций
07 марта 2025, 09:41 |
577
0

Источник: известно, вызовут ли Ярмоленко в сборную Украины в марте

Легендарный футболист вернется в лагерь национальной команды

07 марта 2025, 09:41 |
577
0
Источник: известно, вызовут ли Ярмоленко в сборную Украины в марте
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Правый вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко будет вызван в ряды национальной сборной Украины на мартовские матчи Лиги наций, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, на позицию правого вингера в предварительном списке Сергея Реброва есть только 2 футболиста: Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков. Александр Зубков лишь недавно восстановился от повреждения, поэтому его тренерский штаб пока решил не вызывать.

Стоит отмечать, что Андрей Ярмоленко пропустил несколько матчей сборной Украины осенью.

В сезоне 2024/25 Андрей Ярмоленко провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.

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Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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