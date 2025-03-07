Милевский рассказал, как его сдали в Турции из-за пива после матча

Известный украинский футболист Артем Милевский рассказал о периоде карьеры, когда он выступал в Турции за «Газиантепспор»:

«Когда я переходил в «Газиантепспор», Сергей Станиславович Ребров мне сказал: «Смотри, Тема, легко тебе там не будет». Так и вышло. В турецких командах собраны высококлассные легионеры, которым платят большие деньги. Во время моего пребывания в Турции играл Роберто Карлос и другие звезды. Сами турки – мусульмане. Пьют айран и едят кебаб. С такими людьми мне трудно найти общий язык. Можете себе представить, что я пью айран?

Расскажу историю. Однажды мы возвращались автобусом из победного выездного матча, я тогда ассист еще отдал. Дорога дальняя – часов семь, а жарко было очень. Остановились на заправке. Все пошли к холодильнику с водой, а я в другой – где пиво стояло. Чтобы не наглеть, взял три баночки Heineken. Сел в автобус, а на меня все обернулись и как-то странно посмотрели.

Едем дальше. Потом литовский вратарь Карчемарскас мне говорит: «Пиво нельзя, здесь так не принято, сдать тебя могут». – «В смысле не принято? Я ведь не водку или виски взял, а пару банок пива после игры – это нормально». По прибытии меня вызвало руководство клуба: »Что ты там устроил в автобусе?» Короче, сдали меня.

После этого с турками я особо не дружил. Они постоянно сдают. Это не моя страна. Это тоже своеобразный опыт. Плюс в Турции деньги мне не платили. Первую зарплату я увидел, когда уже разрывал контракт», – вспомнил Милевский.