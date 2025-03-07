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  4. Милевский рассказал, как его сдали в Турции из-за пива после матча
Турция
07 марта 2025, 12:31 |
848
2

Милевский рассказал, как его сдали в Турции из-за пива после матча

Украинский футболист вспомнил период карьеры в «Газиантепспоре»

07 марта 2025, 12:31 |
848
2
Милевский рассказал, как его сдали в Турции из-за пива после матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

Известный украинский футболист Артем Милевский рассказал о периоде карьеры, когда он выступал в Турции за «Газиантепспор»:

«Когда я переходил в «Газиантепспор», Сергей Станиславович Ребров мне сказал: «Смотри, Тема, легко тебе там не будет». Так и вышло. В турецких командах собраны высококлассные легионеры, которым платят большие деньги. Во время моего пребывания в Турции играл Роберто Карлос и другие звезды. Сами турки – мусульмане. Пьют айран и едят кебаб. С такими людьми мне трудно найти общий язык. Можете себе представить, что я пью айран?

Расскажу историю. Однажды мы возвращались автобусом из победного выездного матча, я тогда ассист еще отдал. Дорога дальняя – часов семь, а жарко было очень. Остановились на заправке. Все пошли к холодильнику с водой, а я в другой – где пиво стояло. Чтобы не наглеть, взял три баночки Heineken. Сел в автобус, а на меня все обернулись и как-то странно посмотрели.

Едем дальше. Потом литовский вратарь Карчемарскас мне говорит: «Пиво нельзя, здесь так не принято, сдать тебя могут». – «В смысле не принято? Я ведь не водку или виски взял, а пару банок пива после игры – это нормально». По прибытии меня вызвало руководство клуба: »Что ты там устроил в автобусе?» Короче, сдали меня.

После этого с турками я особо не дружил. Они постоянно сдают. Это не моя страна. Это тоже своеобразный опыт. Плюс в Турции деньги мне не платили. Первую зарплату я увидел, когда уже разрывал контракт», – вспомнил Милевский.

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чемпионат Турции по футболу Газиантепспор Артем Милевский
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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Микола Унгурян
щось дофіга сьогодні Мілі, він що з бухлішком в редакцію заглянув?
а по історії - дурень дурнем, і вчергове підтвердив що проміняв футбол на алкоголь
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turist86
Нєхєр лізти у чужий монастир зі своїм уставом 
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