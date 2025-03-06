Лига Европы06 марта 2025, 23:18 |
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ВИДЕО. Счет равный. Анхелиньо забил в ворота Атлетик Бильбао
Анхелиньо забил в ворота гостей из Испании
06 марта 2025, 23:18 |
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В четверг, 6 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Атлетиком Бильбао».
Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.
На 56-й минуте матча испанский фулбек хозяев Анхелиньо сравнял счет в матче. 1:1 на табло Стадио Олимпико.
❗️ ВИДЕО. Счет равный. Анхелиньо забил в ворота Атлетик Бильбао
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