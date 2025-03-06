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  4. ВИДЕО. Счет равный. Анхелиньо забил в ворота Атлетик Бильбао
Лига Европы
06 марта 2025, 23:18 |
107
0

ВИДЕО. Счет равный. Анхелиньо забил в ворота Атлетик Бильбао

Анхелиньо забил в ворота гостей из Испании

06 марта 2025, 23:18 |
107
0
ВИДЕО. Счет равный. Анхелиньо забил в ворота Атлетик Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхелиньо

В четверг, 6 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Атлетиком Бильбао».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.

На 56-й минуте матча испанский фулбек хозяев Анхелиньо сравнял счет в матче. 1:1 на табло Стадио Олимпико.

❗️ ВИДЕО. Счет равный. Анхелиньо забил в ворота Атлетик Бильбао

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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