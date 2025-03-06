Лига Европы06 марта 2025, 23:13 | Обновлено 06 марта 2025, 23:30
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ВИДЕО. Неудачный старт тайма для волков. Атлетик открыл счет в матче
Иньяки Вильямс забил в ворота «Ромы»
06 марта 2025, 23:13 | Обновлено 06 марта 2025, 23:30
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В четверг, 6 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Атлетиком Бильбао».
Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.
На 50-й минуте матча ганский нападающий гостей Иньяки Уильямс открыл счет в матче.
❗️ ВИДЕО. Неудачный старт для волков. Атлетик открыл счет в матче
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