Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Неудачный старт тайма для волков. Атлетик открыл счет в матче
Лига Европы
06 марта 2025, 23:13 | Обновлено 06 марта 2025, 23:30
69
0

ВИДЕО. Неудачный старт тайма для волков. Атлетик открыл счет в матче

Иньяки Вильямс забил в ворота «Ромы»

06 марта 2025, 23:13 | Обновлено 06 марта 2025, 23:30
69
0
ВИДЕО. Неудачный старт тайма для волков. Атлетик открыл счет в матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Уильямс

В четверг, 6 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Атлетиком Бильбао».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.

На 50-й минуте матча ганский нападающий гостей Иньяки Уильямс открыл счет в матче.

❗️ ВИДЕО. Неудачный старт для волков. Атлетик открыл счет в матче

По теме:
ВИДЕО. Счет равный. Анхелиньо забил в ворота Атлетик Бильбао
Первые матчи Лиги конференций. Минимальная победа Челси, гол Тете фиалкам
Первый блок матчей Лиги Европы. Ничья Ман Юнайтед, поражение Тоттенхэма
Рома Рим Иньяки Уильямс Атлетик Бильбао видео голов и обзор Лига Европы Артем Довбик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер собирается заплатить 14,5 млн евро за Алиссона Сантану
Футбол | 06 марта 2025, 20:51 15
Шахтер собирается заплатить 14,5 млн евро за Алиссона Сантану
Шахтер собирается заплатить 14,5 млн евро за Алиссона Сантану

В фокусе внимания «горняков» находится очередной вингер из Бразилии…

Итоги дня Лиги чемпионов. Неудача Трубина, немецкое дерби, отскок Ливерпуля
Футбол | 06 марта 2025, 06:23 1
Итоги дня Лиги чемпионов. Неудача Трубина, немецкое дерби, отскок Ливерпуля
Итоги дня Лиги чемпионов. Неудача Трубина, немецкое дерби, отскок Ливерпуля

5 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов

Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Футбол | 06.03.2025, 09:35
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
С ошибкой вратаря. Реал Сосьедад сыграл вничью с Манчестер Юнайтед
Футбол | 06.03.2025, 21:40
С ошибкой вратаря. Реал Сосьедад сыграл вничью с Манчестер Юнайтед
С ошибкой вратаря. Реал Сосьедад сыграл вничью с Манчестер Юнайтед
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Футбол | 06.03.2025, 09:00
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Ломаченко появился новый соперник. Это чемпион мира
У Ломаченко появился новый соперник. Это чемпион мира
05.03.2025, 01:38 1
Бокс
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
05.03.2025, 19:58 4
Бокс
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
05.03.2025, 08:22 11
Футбол
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
06.03.2025, 00:06 2
Футбол
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
05.03.2025, 00:02 1
Бокс
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51 2
Бокс
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
05.03.2025, 03:14
Футбол
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
05.03.2025, 10:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем