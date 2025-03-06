ВИДЕО. Неудачный старт тайма для волков. Атлетик открыл счет в матче

В четверг, 6 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Атлетиком Бильбао».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.

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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.

На 50-й минуте матча ганский нападающий гостей Иньяки Уильямс открыл счет в матче.

❗️ ВИДЕО. Неудачный старт для волков. Атлетик открыл счет в матче