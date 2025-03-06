Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Счет равный. Оярсабаль забил в ворота Манчестер Юнайтед
Лига Европы
06 марта 2025, 21:18 | Обновлено 06 марта 2025, 22:09
119
0

ВИДЕО. Счет равный. Оярсабаль забил в ворота Манчестер Юнайтед

Испанский полузащитник реализовал пенальти

06 марта 2025, 21:18 | Обновлено 06 марта 2025, 22:09
119
0
ВИДЕО. Счет равный. Оярсабаль забил в ворота Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Мікель Оярсабаль

В четверг, 6 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу принимает Аноэта в Сан-Себастьяне.

Все голы матча Лиги Европы можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 70-й минуте испанский полузащитник хозяев поля Микель Оярсабаль сравнял счет в матче, реализовав пенальти. 1:1 на табло Аноэты.

❗️ ВИДЕО. Счет равный. Оярсабаль забил в ворота Манчестер Юнайтед

По теме:
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – Атлетик Бильбао. Видео голов и обзор (обновляется)
Все решил автогол. АЗ Алкмаар дома одолел Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Лига Европы Реал Сосьедад видео голов и обзор Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед Микель Оярсабаль
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не внес свой вклад». Комментарии тренера Бенфики после матча с Барселоной
Футбол | 06 марта 2025, 01:01 0
«Не внес свой вклад». Комментарии тренера Бенфики после матча с Барселоной
«Не внес свой вклад». Комментарии тренера Бенфики после матча с Барселоной

Бруно Лаже дал несколько комментариев после матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Бокс | 06 марта 2025, 08:26 5
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?

Британец считает себя лучшим боксером всех времен

Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Футбол | 06.03.2025, 16:56
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Футбол | 06.03.2025, 09:00
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Рома – Атлетик. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 06.03.2025, 20:40
Рома – Атлетик. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Атлетик. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
05.03.2025, 08:22 11
Футбол
У Ломаченко появился новый соперник. Это чемпион мира
У Ломаченко появился новый соперник. Это чемпион мира
05.03.2025, 01:38 1
Бокс
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
05.03.2025, 19:58 4
Бокс
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
05.03.2025, 03:14
Футбол
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
05.03.2025, 17:17
Футбол
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
05.03.2025, 01:59 6
Хоккей
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
05.03.2025, 19:03 1
Бокс
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
05.03.2025, 08:06 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем