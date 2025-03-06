В четверг, 6 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу принимает Аноэта в Сан-Себастьяне.

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На 70-й минуте испанский полузащитник хозяев поля Микель Оярсабаль сравнял счет в матче, реализовав пенальти. 1:1 на табло Аноэты.

❗️ ВИДЕО. Счет равный. Оярсабаль забил в ворота Манчестер Юнайтед