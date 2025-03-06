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Лига Европы
06 марта 2025, 21:10 | Обновлено 06 марта 2025, 22:09
85
0

ВИДЕО. Счет отрыт. Зиркзе забил в ворота Реал Сосьедад

Нидерландский страйкер открыл счет в матче

06 марта 2025, 21:10 | Обновлено 06 марта 2025, 22:09
85
0
ВИДЕО. Счет отрыт. Зиркзе забил в ворота Реал Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзе

В четверг, 6 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу принимает Аноэта в Сан-Себастьяне.

Все голы матча Лиги Европы можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 57-й минуте нидерландский страйкер гостей Джошуа Зиркзе открыл счет в матче.

❗️ ВИДЕО. Счет отрыт. Зиркзе забил в ворота Реал Сосьедад

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Манчестер Юнайтед Лига Европы Реал Сосьедад видео голов и обзор Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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