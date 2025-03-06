Лига Европы06 марта 2025, 21:10 | Обновлено 06 марта 2025, 22:09
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ВИДЕО. Счет отрыт. Зиркзе забил в ворота Реал Сосьедад
Нидерландский страйкер открыл счет в матче
06 марта 2025, 21:10 | Обновлено 06 марта 2025, 22:09
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В четверг, 6 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед».
Встречу принимает Аноэта в Сан-Себастьяне.
Все голы матча Лиги Европы можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 57-й минуте нидерландский страйкер гостей Джошуа Зиркзе открыл счет в матче.
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