В четверг, 6 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу принимает Аноэта в Сан-Себастьяне.

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На 57-й минуте нидерландский страйкер гостей Джошуа Зиркзе открыл счет в матче.

❗️ ВИДЕО. Счет отрыт. Зиркзе забил в ворота Реал Сосьедад