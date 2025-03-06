Лига Европы06 марта 2025, 20:58 | Обновлено 06 марта 2025, 20:59
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Есть ли Яремчук? Известны стартовые составы на матч Будё-Глимт – Олимпиакос
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы начнется в 22:00 по киевскому времени
06 марта 2025, 20:58 | Обновлено 06 марта 2025, 20:59
1010
0
В четверг, 6 марта, пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Будё-Глимтом» и «Олимпиакосом».
Встречу примет Аспмира в Буде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук начнет матч в стартовом составе.
Стартовые составы на матч «Будё-Глимт» – «Олимпиакос»:
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