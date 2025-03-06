Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть ли Яремчук? Известны стартовые составы на матч Будё-Глимт – Олимпиакос
Лига Европы
06 марта 2025, 20:58 | Обновлено 06 марта 2025, 20:59
1010
0

Есть ли Яремчук? Известны стартовые составы на матч Будё-Глимт – Олимпиакос

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы начнется в 22:00 по киевскому времени

06 марта 2025, 20:58 | Обновлено 06 марта 2025, 20:59
1010
0
Есть ли Яремчук? Известны стартовые составы на матч Будё-Глимт – Олимпиакос
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В четверг, 6 марта, пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Будё-Глимтом» и «Олимпиакосом».

Встречу примет Аспмира в Буде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Будё-Глимт» – «Олимпиакос»:

По теме:
Рома – Атлетик Бильбао. Видео голов и обзор (обновляется)
Все решил автогол. АЗ Алкмаар дома одолел Тоттенхэм
С ошибкой вратаря. Реал Сосьедад сыграл вничью с Манчестер Юнайтед
Лига Европы Роман Яремчук стартовые составы Олимпиакос Пирей Буде-Глимт
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Футбол | 06 марта 2025, 20:15 88
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом

Команды обменялись голами во втором тайме

«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
Футбол | 06 марта 2025, 00:06 2
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола

Пеп считает лучшим Лионеля Месси

Итоги дня Лиги чемпионов. Неудача Трубина, немецкое дерби, отскок Ливерпуля
Футбол | 06.03.2025, 06:23
Итоги дня Лиги чемпионов. Неудача Трубина, немецкое дерби, отскок Ливерпуля
Итоги дня Лиги чемпионов. Неудача Трубина, немецкое дерби, отскок Ливерпуля
Шахтер собирается заплатить 14,5 млн евро за Алиссона Сантану
Футбол | 06.03.2025, 20:51
Шахтер собирается заплатить 14,5 млн евро за Алиссона Сантану
Шахтер собирается заплатить 14,5 млн евро за Алиссона Сантану
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Бокс | 06.03.2025, 07:50
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
05.03.2025, 00:02 1
Бокс
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
05.03.2025, 22:33 1
Бокс
Йожеф САБО: «Так сказать о россии? Так он глуповат»
Йожеф САБО: «Так сказать о россии? Так он глуповат»
05.03.2025, 07:48 3
Футбол
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
05.03.2025, 15:05 1
Бокс
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
05.03.2025, 01:59 6
Хоккей
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
05.03.2025, 08:22 11
Футбол
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
06.03.2025, 09:00 20
Футбол
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
05.03.2025, 08:06 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем