Есть ли Яремчук? Известны стартовые составы на матч Будё-Глимт – Олимпиакос

В четверг, 6 марта, пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Будё-Глимтом» и «Олимпиакосом».

Встречу примет Аспмира в Буде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Будё-Глимт» – «Олимпиакос»: