Григорчук оценил матч с Динамо и пошутил по поводу новичка

Динамо в матче чемпионата Украины не без проблем обыграло ЛНЗ со счетом 2:1, а победный гол киевлян был автоголом соперника в конце основного времени.

Игру оценил наставник ЛНЗ Роман Григорчук.

«В первом тайме мы все делали неправильно, поэтому был такой результат. Абсолютно очевидно, что психологически мы должны быть готовы с первых минут играть в свой футбол против такой команды, как Динамо. Второй тайм был другим, и он был таким, что мы недовольны итоговым результатом. Были шансы забить второй гол и могли рассчитывать на победу».

«У Динамо топ-уровень, но в ситуации с их вторым голом ничего с мастерством не было связано. Там был прострел или удар, а наш игрок допустил обидную ошибку. Несчастный случай. А счастье не было не то, что на стороне ЛНЗ, его в Черкассах и округе вообще не было. Без небольшого везения и стечения обстоятельств обыграть Динамо невозможно. Но это нужно заслужить».

«Переход Макуана? Пусть официально на сайте объявят. Ходит уже в нашей форме? Может, мы ему подарили, чтобы он походил в ней. Мы, конечно, хотим иметь в составе таких игроков», – сказал Григорчук.