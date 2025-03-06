В четверг, 6 марта, в 15:30 начался матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «ЛНЗ» и «Динамо».

Команды играют на Центральном стадионе города Черкассы.

Обслуживает матч арбитр Александр Александрович Афанасьев из харьковской области.

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На 12-й минуте гости повели в счете. Забил 22-летний Константин Вивчаренко.

ВИДЕО. Динамо быстро забило в Черкассах. Вивчаренко вывел киевлян вперед