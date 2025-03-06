Украина. Премьер лига06 марта 2025, 15:51 | Обновлено 06 марта 2025, 15:52
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ВИДЕО. Динамо быстро забило в Черкассах. Вивчаренко вывел киевлян вперед
Киевляне повели в счете на 12-й минуте
06 марта 2025, 15:51 | Обновлено 06 марта 2025, 15:52
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В четверг, 6 марта, в 15:30 начался матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «ЛНЗ» и «Динамо».
Команды играют на Центральном стадионе города Черкассы.
Обслуживает матч арбитр Александр Александрович Афанасьев из харьковской области.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 12-й минуте гости повели в счете. Забил 22-летний Константин Вивчаренко.
ВИДЕО. Динамо быстро забило в Черкассах. Вивчаренко вывел киевлян вперед
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