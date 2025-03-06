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  4. ВИДЕО. Динамо быстро забило в Черкассах. Вивчаренко вывел киевлян вперед
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 15:51 | Обновлено 06 марта 2025, 15:52
380
0

ВИДЕО. Динамо быстро забило в Черкассах. Вивчаренко вывел киевлян вперед

Киевляне повели в счете на 12-й минуте

06 марта 2025, 15:51 | Обновлено 06 марта 2025, 15:52
380
0
ВИДЕО. Динамо быстро забило в Черкассах. Вивчаренко вывел киевлян вперед
ФК Динамо. Константин Вивчаренко

В четверг, 6 марта, в 15:30 начался матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «ЛНЗ» и «Динамо».

Команды играют на Центральном стадионе города Черкассы.

Обслуживает матч арбитр Александр Александрович Афанасьев из харьковской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 12-й минуте гости повели в счете. Забил 22-летний Константин Вивчаренко.

ВИДЕО. Динамо быстро забило в Черкассах. Вивчаренко вывел киевлян вперед

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы Константин Вивчаренко
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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