Возвращение игрока сборной Украины. Стартовые составы на матч ЛНЗ – Динамо

В четверг, 6 марта, в 15:30 состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Динамо».

Команды встретятся на Центральном стадионе города Черкассы.

Обслуживать матч будет арбитр Александр Александрович Афанасьев из харьковской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. В стартовый состав киевлян вернусь Николай Шапаренко, который в официальных матчах выходил еще в январе.

ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Драмбаев, Муравский, Путря, Ноникашвили, Танковский, Яшари, Молло, Момо, Пасич.

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Михайленко.