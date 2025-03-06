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  4. Возвращение игрока сборной Украины. Стартовые составы на матч ЛНЗ – Динамо
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 14:44 |
1659
0

Возвращение игрока сборной Украины. Стартовые составы на матч ЛНЗ – Динамо

Поединок стартует в 15:30 по Киеву

06 марта 2025, 14:44 |
1659
0
Возвращение игрока сборной Украины. Стартовые составы на матч ЛНЗ – Динамо
УПЛ

В четверг, 6 марта, в 15:30 состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Динамо».

Команды встретятся на Центральном стадионе города Черкассы.

Обслуживать матч будет арбитр Александр Александрович Афанасьев из харьковской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. В стартовый состав киевлян вернусь Николай Шапаренко, который в официальных матчах выходил еще в январе.

ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Драмбаев, Муравский, Путря, Ноникашвили, Танковский, Яшари, Молло, Момо, Пасич.

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Михайленко.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Динамо стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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