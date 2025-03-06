Возвращение игрока сборной Украины. Стартовые составы на матч ЛНЗ – Динамо
Поединок стартует в 15:30 по Киеву
В четверг, 6 марта, в 15:30 состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Динамо».
Команды встретятся на Центральном стадионе города Черкассы.
Обслуживать матч будет арбитр Александр Александрович Афанасьев из харьковской области.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. В стартовый состав киевлян вернусь Николай Шапаренко, который в официальных матчах выходил еще в январе.
ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Драмбаев, Муравский, Путря, Ноникашвили, Танковский, Яшари, Молло, Момо, Пасич.
«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Михайленко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал результаты своих подопечнных
Пеп считает лучшим Лионеля Месси