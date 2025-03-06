Стало известно, почему Чачуа пропустил матч против Ворсклы

В матче 20-го тура УПЛ «Ворскла» – «Карпаты» 6 марта за львовский клуб не сыграл полузащитник Амбросий Чачуа. Футболист накануне стал отцом.

В семье 30-летнего игрока родился мальчик. Амбросий Чачуа попросил тренерский штаб пропустить игру, чтобы поддержать жену Анастасию, и получил на это разрешение.

Чачуа выступает за «Карпаты» с июля 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел за львовский клуб 21 матч. Забил 7 мячей и отдал две результативные передачи.

Контракт Чачуа с «Карпатами» истекает в июне 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 700 тысяч евро.