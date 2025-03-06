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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 14:48 | Обновлено 06 марта 2025, 14:53
172
0

Стало известно, почему Чачуа пропустил матч против Ворсклы

Полузащитник «Карат» не сыграл с «Ворсклой» по семейным обстоятельствам

06 марта 2025, 14:48 | Обновлено 06 марта 2025, 14:53
172
0
Стало известно, почему Чачуа пропустил матч против Ворсклы
ФК Карпаты. Амбросий Чачуа

В матче 20-го тура УПЛ «Ворскла» – «Карпаты» 6 марта за львовский клуб не сыграл полузащитник Амбросий Чачуа. Футболист накануне стал отцом.

В семье 30-летнего игрока родился мальчик. Амбросий Чачуа попросил тренерский штаб пропустить игру, чтобы поддержать жену Анастасию, и получил на это разрешение.

Чачуа выступает за «Карпаты» с июля 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел за львовский клуб 21 матч. Забил 7 мячей и отдал две результативные передачи.

Контракт Чачуа с «Карпатами» истекает в июне 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

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Амбросий Чачуа
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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