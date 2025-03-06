Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ингулец – команда с хорошими бойцовскими качествами»

В матче 20-го тура «Рух» встретится с «Ингульцом». Игра состоится в субботу, 8 марта.

После возобновления чемпионата «Рух» проиграл два матча. Львовский клуб уступил ЛНЗ (0:1) и «Заре» (0:2). «Ингулец» же в своем предыдущем матче обыграл «Кривбасс» (2:0), но продолжает оставаться на последнем месте. Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев считает, что «Ингулец» нельзя недооценивать.

«Конечно, некоторые моменты на тренировках мы готовим под конкретного соперника, но в целом команда работает в обычном режиме. После двух поражений «Рух» должен реабилитироваться перед своими болельщиками.

Бывают невнятные матчи, но команда может получить положительный результат, тогда как у нас произошло наоборот – «Рух» провел качественную игру с «Зарей», но, к сожалению, нам не удалось завоевать очки. Считаю, что если ребята продолжат так работать и дальше, то результат обязательно придет и команда обязательно будет развиваться.

Новички в предыдущем матче довольно неплохо себя проявили, однако это можно сказать почти обо всех наших игроках. Могу похвалить их за предыдущую игру, но не за результат, поэтому нам следует двигаться дальше. Все это должно работать в комплексе: качественные действия на поле должны быть подтверждены положительными результатами.

«Ингулец» это очень неуступчивая команда с хорошими бойцовскими качествами. Они борются за выживание и играют на грани своих возможностей, поэтому Ингулец нельзя недооценивать. Важно, чтобы «Рух» подошел к этой игре в хорошем настроении и в боевых кондициях».