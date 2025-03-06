Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Полесье – Черноморец

В четверг, 6 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют житомирское «Полесье» и одесский «Черноморец».

Поединок пройдет на Центральном городском стадионе в Житомире. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

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Наставники клубов определились со стартовыми составами.

«Полесье» разместилось на пятом месте, набрав 31 балл. «Черноморец» занимает 15-ю позицию, в активе клуба – 15 очков.