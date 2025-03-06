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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 12:05 |
343
0

Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Полесье – Черноморец

Поединок 20-го тура чемпионата Украины состоится 6 марта в 13:00

06 марта 2025, 12:05 |
343
0
Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Полесье – Черноморец
УПЛ

В четверг, 6 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют житомирское «Полесье» и одесский «Черноморец».

Поединок пройдет на Центральном городском стадионе в Житомире. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Наставники клубов определились со стартовыми составами.

«Полесье» разместилось на пятом месте, набрав 31 балл. «Черноморец» занимает 15-ю позицию, в активе клуба – 15 очков.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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