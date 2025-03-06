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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 11:53 |
358
0

Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Ворскла – Карпаты

Поединок 20-го тура чемпионата Украины состоится 6 марта в 13:00

06 марта 2025, 11:53 |
358
0
Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Ворскла – Карпаты
УПЛ

В четверг, 6 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и львовские «Карпаты».

Поединок пройдет на стадионе имени О. Бутовского в Полтаве. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать встречу будет арбитр Александр Омельченко из Славянска Донецкой области. Наставники клубов определились со стартовыми составами.

«Карпаты» разместились на шестом месте, набрав 27 баллов. «Ворскла» занимает 14-ю позицию, в активе клуба – 17 очков.

Стартовые составы на матч Ворскла – Карпаты:

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Карпаты Львов стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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