Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Ворскла – Карпаты

В четверг, 6 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и львовские «Карпаты».

Поединок пройдет на стадионе имени О. Бутовского в Полтаве. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

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Обслуживать встречу будет арбитр Александр Омельченко из Славянска Донецкой области. Наставники клубов определились со стартовыми составами.

«Карпаты» разместились на шестом месте, набрав 27 баллов. «Ворскла» занимает 14-ю позицию, в активе клуба – 17 очков.

Стартовые составы на матч Ворскла – Карпаты: