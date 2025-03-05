Есть ли украинец в заявке? Известны составы на суперматч ЛЧ Бавария – Байер

В среду, 5 марта, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бавария» и «Байер».

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Украинский нападающий «Байера» Артем Степанов в заявку на матч не попал.

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Ким, Ляймер, Дэвис, Киммих, Горетцка, Коман, Мусиала, Олисе, Кейн.

«Байер»: Коварж, Мукиэле, Та, Инкапиэ, Эрмосо, Фримпонг, Джака, Паласиос, Гримальдо, Виртц, Адли.

Ответный матч состоится в Леверкузене 11 марта. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с миланским «Интером» или «Фейеноордом».