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Лига чемпионов
05 марта 2025, 21:02 |
969
0

Есть ли украинец в заявке? Известны составы на суперматч ЛЧ Бавария – Байер

Поединок начнется в 22:00 по Киеву

05 марта 2025, 21:02 |
969
0
Есть ли украинец в заявке? Известны составы на суперматч ЛЧ Бавария – Байер

В среду, 5 марта, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бавария» и «Байер».

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Украинский нападающий «Байера» Артем Степанов в заявку на матч не попал.

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Ким, Ляймер, Дэвис, Киммих, Горетцка, Коман, Мусиала, Олисе, Кейн.

«Байер»: Коварж, Мукиэле, Та, Инкапиэ, Эрмосо, Фримпонг, Джака, Паласиос, Гримальдо, Виртц, Адли.

Ответный матч состоится в Леверкузене 11 марта. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с миланским «Интером» или «Фейеноордом».

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Байер Бавария Лига чемпионов Бавария - Байер стартовые составы Артем Степанов
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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