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Италия
05 марта 2025, 20:45 | Обновлено 05 марта 2025, 21:05
788
0

Умер итальянский футболист и комментатор, который работал на матчах сборной

Бруно Пиццуль также снимался в кино

05 марта 2025, 20:45 | Обновлено 05 марта 2025, 21:05
788
0
Умер итальянский футболист и комментатор, который работал на матчах сборной
Storiedicalcio. Бруно Пиццуль

На 87-м году жизни в Италии умер известный комментатор Бруно Пиццуль.

Начинал Пиццуль свой профессиональный путь с футбола. Сначала играл за любительскую команду «Кормонс», а в конце 50-х годов прошлого века стал профессиональным игроком «Катании». Завершал карьеру в клубе «Кремонезе».

В 1969 году Бруно Пиццуль начал работать на государственном телеканале RAI, как спортивный комментатор. Его первым матчем была кубковая игра между «Ювентусом» и «Болоньей». Впоследствии он прокомментировал на всю Италию матч финала Евро-1972 между СССР и ФРГ.

В 1986 году стал главным комментатором матчей сборной Италии. Он сменил на этом посту Нандо Мартеллини.

Последнюю игру сборной прокомментировал 21 августа 2002 года. Италия проводила товарищескую игру со сборной Словении (1:0).

Кроме футбольной и комментаторской работы Бруно Пиццуль снимался в кино. В 1974 году он сыграл роль самого себя в фильме «Арбитр» режиссера Луиджи Филлиппо Д'Амико. А в 1996 году озвучивал финальные сцены комедии «Фантоцци: Возвращение».

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Александр Сильченко Источник: Football-Italia
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