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  4. Форвард Кривбасса назвал причину поражения от аутсайдера чемпионата
Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 17:59 |
330
0

Форвард Кривбасса назвал причину поражения от аутсайдера чемпионата

Олег Кожушко жалуется на реализацию

05 марта 2025, 17:59 |
330
0
Форвард Кривбасса назвал причину поражения от аутсайдера чемпионата
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

27-летний украинский нападающий «Кривбасса» Олег Кожушко прокомментировал поражение против «Ингульца» (0:2) в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Первый гол повлиял на ход событий на поле?

– Это всегда так или иначе влияет. Кто забивает первым, чувствует уверенность и бежит дальше вперед, создавая моменты. Где-то им это помогло, они почувствовали какую-то уверенность. Но это нас все равно никоим образом не оправдывает. Фарта, конечно, тоже не хватило, но это все разговоры. Просто забивай свои моменты, которых было вдоволь, и побеждай.

– Матч должен был состояться вчера, но был перенесен из-за долговременной тревоги

– Это все тоже только разговоры. Обе команды были в принципе в одинаковых условиях. «Ингулец» вообще ездил на клубную базу и возвращался. Мы не реализовали свои моменты, надо еще больше работать над этим компонентом на тренировках и исправляться.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Ингулец Ингулец - Кривбасс Олег Кожушко
Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
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