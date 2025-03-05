Украина. Премьер лига05 марта 2025, 17:23 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Оболонь
7 марта в 18:00 состоится матч 20-го тура УПЛ
05 марта 2025, 17:23 |
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В пятницу, 7 марта, в 18:00 состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Оболонь».
Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Евтухов из Днепра.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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