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Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 17:23 |
146
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Оболонь

7 марта в 18:00 состоится матч 20-го тура УПЛ

05 марта 2025, 17:23 |
146
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Оболонь
УПЛ

В пятницу, 7 марта, в 18:00 состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Евтухов из Днепра.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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