ОФИЦИАЛЬНО. Заря арендовала вингера Динамо

Луганская «Заря» официально объявила о подписании украинского вингера киевского «Динамо» Андрея Маткевича.

Отмечается, что переход 20-летнего футболиста состоялся на правах аренды, но срок действия соглашения пока неизвестен.

Андрей является воспитанником киевского «Динамо», но пока не сыграл ни одного официального матча за взрослую команду клуба. За команду U-19 в этом сезоне отыграл 12 поединков, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.

Маткевич вызывался в свое время вызывался в сборную Украины U-17, а сейчас регулярно получает приглашения в сборную U-19.