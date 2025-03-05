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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря арендовала вингера Динамо
Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 17:34 |
1774
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря арендовала вингера Динамо

Андрей Маткевич присоединился к луганскому клубу

05 марта 2025, 17:34 |
1774
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря арендовала вингера Динамо
ФК Заря. Андрей Маткевич

Луганская «Заря» официально объявила о подписании украинского вингера киевского «Динамо» Андрея Маткевича.

Отмечается, что переход 20-летнего футболиста состоялся на правах аренды, но срок действия соглашения пока неизвестен.

Андрей является воспитанником киевского «Динамо», но пока не сыграл ни одного официального матча за взрослую команду клуба. За команду U-19 в этом сезоне отыграл 12 поединков, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.

Маткевич вызывался в свое время вызывался в сборную Украины U-17, а сейчас регулярно получает приглашения в сборную U-19.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Заря Луганск
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